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"Канадский эксперт" Фикрет Шабанов — очередной шарлатан: расследование

3 октября 2023 23:09
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Илья Рябинин
редактор
"Канадский эксперт" Фикрет Шабанов — очередной шарлатан: расследование
Фикрет Шабанов. Фото: Международный Центр геополитического прогнозирования "Восток-Запад"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В 2022 году в украинских медиа появился эксперт, который "буквально взорвал сеть", — гражданин Азербайджана Фикрет Шабанов. Он называет себя президентом канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy, однако выяснилось, что это не так.

Об этом в своем расследовании сообщает "Бабель" .

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Самопровозглашенный "эксперт" был гостем в украинских медиа

С середины прошлого года Шабанов давал десятки интервью украинским медиа, в том числе ведущей телеканала 1+1 Наталье Мосейчук он давал интервью дважды, столько же Шабанов был гостем Дмитрия Гордона. К тому же он выступал на "Фабриці новин" и канале "Сейчас". Почти везде интервью с ним набирают около 2 миллионов просмотров. По данным украинского YouTube, с ним вскоре будут соревноваться директор "Вернись живым" Тарас Чмут и телеведущий-волонтер Сергей Притула.

По данным издания, экспертность Шабанова вызывает множество вопросов, как и его биография. Он распространяет теории заговора, рассказывает о "внешнем управлении" Украиной, мировом влиянии Ватикана, происках англосаксов и кельтов. Апофеоз достиг пика, когда в своем Telegram-канале он опубликовал "настоящую" карту Земли с вымышленными странами — Лемурия, Азгард, Атлантида и Новая Швабия.

шабанов мошенник
Пост Шабанова с картой. Источник: Telegram

Также вымышленным может быть и канадский аналитический центр, который якобы возглавляет Шабанов, — его следов нет ни в одних реестрах, а сотрудники и результаты работы засекречены. А согласно комментариям, полученным изданием от азербайджанского политолога Ильгара Велизаде и старшего научного сотрудника Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшана Назарова, факты о существовании этого центра нигде не указаны.

Шарлатан уровня Гордона

Комментирует самопровозглашенный эксперт многие вопросы: геополитику, экономику, мировую историю, ход боевых действий, религиозные вопросы. Самые популярные интервью имеют сенсационные заголовки: "Украину пустят под нож", "Карту Украины перепишут", "США зайдут в Сибирь".

ютуб Шабанова
YouTube-канал Шабанова. Источник: скриншот

Из разных заявлений Шабанова можно собрать его "картину мира". Он считает, что над всеми странами осуществляют внешнее управление тайные мировые элиты. Это делают три организации: Римский клуб, Трехсторонняя комиссия и Бранденбургский клуб. В соцсетях сразу распространились слухи, что он равен Дмитрию Гордону, которому до сих пор не могут простить махинаций с "пирамидками Ю-Шинсе".

"Ватикан полностью контролирует вашу страну. Ваши публичные лица говорят, что они приехали из Ватикана. Эти люди представляют власть, элиту и имеют доступ к государственным секретным тайнам, которые модерируют вашу войну… У Украины есть внешнее управление — я его называю ватиканским", — заявлял Шабанов в интервью Мосейчук.

Шабанов исчез в 2023 году

Издание вышло на Шабанова в конце сентября этого года. В разговоре с журналистами он заявил, что их вопросы равняются допросам следователя. Впоследствии он обозвал журналистов "СБУшниками", "чекистами", "политическими авантюристами разных мастей" и посоветовал "повысить квалификацию".

Шабанов шарлатан
Скриншот поста Шабанова. Источник: Telegram

Сразу после этого Фикрет Шабанов начал исчезать из соцсетей — он удалил аккаунт в Instagram и ограничил доступ к своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Наталья Мосейчук прокомментировала слухи о национализации активов медиа-группы 1+1 в результате ареста Игоря Коломойского. А Дмитрий Гордон заявил, что США планируют собственноручно побороть украинскую коррупцию, раз этого не может сделать правительство Владимира Зеленского.

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