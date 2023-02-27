Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку: фото потужного снігопаду

Карпати замело снігом: рятувальники попереджають про лавинну небезпеку
Рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах. Це пов'язано з продовженням інтенсивного снігопаду.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Негода у Карпатах
Як зазначається у повідомленні, 27 лютого у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву та продовженням снігопадів на високогір’ї Івано-Франківської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень).
Також 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
27-28 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Чернівецької області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, 26 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала сходження невеликої лавини у Карпатах.