Спасатели предупреждают о лавинной опасности: фото мощного снегопада в Карпатах

В Карпатах продолжается интенсивный снегопад

Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах. Это связано с продолжением интенсивного снегопада.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Непогода в Карпатах

Как отмечается в сообщении, 27 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова и продолжением снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая опасность снеголавин (4 уровень).

Также 28 февраля высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

27-28 февраля на высокогорье Закарпатской области и горах Черновицкой области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 26 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала схождение небольшой лавины в Карпатах.