Спасатели предупреждают о лавинной опасности: фото мощного снегопада в Карпатах

Карпаты замело снегом: спасатели предупреждают о лавинной опасности
Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах. Это связано с продолжением интенсивного снегопада.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Непогода в Карпатах
Как отмечается в сообщении, 27 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова и продолжением снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая опасность снеголавин (4 уровень).
Также 28 февраля высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
27-28 февраля на высокогорье Закарпатской области и горах Черновицкой области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, 26 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зафиксировала схождение небольшой лавины в Карпатах.