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Хакери зламали пошту військового начальника окупантів: знахідки відверто здивували

7 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хакери зламали пошту військового начальника окупантів: знахідки відверто здивували
Керівник спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пошту керівника спецпідрозділу Росгвардії ОМОН у Калузькій області РФ зламали хакери з "Кібер спротиву". Йдеться про полковника Романа Ершова. Як повідомляється, саме він керував вторгненням у Прип’ять минулого року.

Про цікаві знахідки у скринці російського полковника розповіли у Центрі Національного спротиву

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У Центрі Національного спротиву повідомляють, що Роман Ершов керував спецпідрозділом росгвардії ОМОН по Калузькій області РФ, також очолював підрозділ під час нападу Росії з Білорусі. У лютому минулого року Ершов ще був підполковником. Нині — полковник. 

Все, що побачили українські хакери у поштовій скринці російського командира, відверто шокувало. Окрім світлин  відвертого характеру, там були чергові докази участі підрозділів ОМОНу у вторгненні в Україну. Зокрема, є фотодокази розміщення особового складу в чорнобильських лісах. 

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Нагадаємо, у Харкові засудили коригувальника російських обстрілів по місту та області. За ґратами фігурант проведе 12 років.

Прокурори довели, що після початку повномасштабного вторгнення РФ фігурант зв'язався з представниками російської воєнної розвідки через Telegram-бот. Зловмисник почав співпрацювати з ворогом. Поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області. 

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