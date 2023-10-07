Хакеры взломали почту военного начальника оккупантов: находки откровенно удивили

Руководитель спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ. Фото: скриншот

Почту руководителя спецподразделения Росгвардии ОМОН в Калужской области РФ взломали хакеры из "Кибер сопротивления". Речь идет о полковнике Романе Ершове. Как сообщается, именно он руководил вторжением в Припять в прошлом году.

Об интересных находках в почте российского полковника рассказали в Центре Национального сопротивления.

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Что хранилось в почтовом ящике полковника Ершова

В Центре Национального сопротивления сообщают, что Роман Ершов руководил спецподразделением Росгвардии ОМОН по Калужской области РФ, также возглавлял подразделение во время нападения России с Белоруссии. В феврале прошлого года Эршов еще был подполковником. Сейчас — полковник.

Все, что увидели украинские хакеры в почтовом ящике российского командира, откровенно шокировало. Кроме фотографий откровенного характера, там были очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину. В частности, есть фотоподтверждения размещения личного состава в чернобыльских лесах.









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Напомним, в Харькове осудили корректировщика российских обстрелов по городу и области. За решеткой фигурант проведет 12 лет.

Прокуроры доказали, что после начала полномасштабного вторжения в РФ фигурант связался с представителями российской военной разведки через Telegram-бот. Злоумышленник начал сотрудничать с врагом. Приспешник оккупантов собирал информацию о размещении военной техники и личного состава ВСУ на территории Харькова и области.