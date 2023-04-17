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Харківська писанка побила новий рекорд: найбільша з усіх намальованих на асфальті

17 квітня 2023 05:38
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Інна Буряк
редактор
Харківська писанка побила новий рекорд: найбільша з усіх намальованих на асфальті
Намальована писанка на асфальті в Харкові. Фото: GX
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Харкові на Великдень, 16 квітня, зареєстрували новий національний рекорд — найбільше зображення писанки, зроблене на асфальті. Рекорд зафіксували у Салтівському районі, в парку "Перемога".

Про це повідомляє Укрінформ.

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Деталі

"Найбільше зображення салтівської писанки, нанесеної фарбою на асфальті. Ми маємо композицію, довжина якої 23 метри й ширина — 17 метрів 30 сантиметрів. Це означає, що новий рекорд встановлено", — зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вважається символічним, що писанка створена саме в районі, що найбільше постраждав від російської агресії.

"Основа зображення — родове дерево: могутній дуб з зеленою відродженою кроною у вигляді карти Харкова і нескореним національним корінням", — повідомляє видання.

Зазначається, що організатори рекорду — управління освіти адміністрації Салтівського району. Малюнок писанки створювали педагоги.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Фото: Укрінформ
Харків'яни довкола намальованої на асфальті писанки. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що на Одеському Поділлі встановлено національний рекорд — створено найбільшу в Україні мапу з пасок. Дівчата зі спецзагону "Паляниця" виготовили цю мапу, використовуючи 5 900 домашніх пасок. 

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