Харківська писанка побила новий рекорд: найбільша з усіх намальованих на асфальті
У Харкові на Великдень, 16 квітня, зареєстрували новий національний рекорд — найбільше зображення писанки, зроблене на асфальті. Рекорд зафіксували у Салтівському районі, в парку "Перемога".
Про це повідомляє Укрінформ.
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"Найбільше зображення салтівської писанки, нанесеної фарбою на асфальті. Ми маємо композицію, довжина якої 23 метри й ширина — 17 метрів 30 сантиметрів. Це означає, що новий рекорд встановлено", — зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Вважається символічним, що писанка створена саме в районі, що найбільше постраждав від російської агресії.
"Основа зображення — родове дерево: могутній дуб з зеленою відродженою кроною у вигляді карти Харкова і нескореним національним корінням", — повідомляє видання.
Зазначається, що організатори рекорду — управління освіти адміністрації Салтівського району. Малюнок писанки створювали педагоги.
Нагадаємо, що на Одеському Поділлі встановлено національний рекорд — створено найбільшу в Україні мапу з пасок. Дівчата зі спецзагону "Паляниця" виготовили цю мапу, використовуючи 5 900 домашніх пасок.