Харьковская писанка побила новый рекорд: самая большая из всех нарисованных на асфальте

Рисованная писанка на асфальте в Харькове. Фото: GX

В Харькове на Пасху, 16 апреля, зарегистрировали новый национальный рекорд — самое большое изображение писанки, сделанное на асфальте. Рекорд был зафиксирован в Салтовском районе, в парке "Победа".

Об этом сообщает Укринформ.

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"Наибольшее изображение салтовской писанки, нанесенной краской на асфальте. У нас есть композиция, длина которой 23 метра и ширина — 17 метров 30 сантиметров. Это значит, что новый рекорд установлен", — отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Считается символическим, что писанка создана именно в наиболее пострадавшем от российской агрессии районе.

"Основа изображения — родовое дерево: могучий дуб с зеленой возрожденной кроной в виде карты Харькова и непокоренными национальными корнями", — сообщает издание.

Организаторы рекорда — управление образования администрации Салтовского района. Рисунок писанки создавали педагоги.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Фото: Укринформ

Харьковчане вокруг нарисованной на асфальте писанки. Фото: Укринформ

Напомним, что на Одесском Подолье установлен национальный рекорд — создана самая большая в Украине карта из куличей. Девушки из спецотряда "Паляница" изготовили эту карту, используя 5 900 домашних ремней.