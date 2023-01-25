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Хмарно, до мінус 12: якою буде погода в Україні

25 січня 2023 20:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Погода в Україні 26 січня
26 січня на усій території України буде без істотних опадів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У четвер, 26 січня, температура повітря в Україні коливатиметься від -12°С уночі на Сході до +5°С удень на Закарпатті. Небо буде хмарне, з проясненням, без істотних опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні

Суттєвих опадів на усій території країни у четвер не очікується. У всіх регіонах буде хмарно, з проясненнями.

У центрі та на півдні уночі та вранці спостерігатиметься туман.

В Україні 26 січня очікується південний вітер, швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря уночі коливатиметься від -1°С до -6°С, у східних областях буде холодно, від -7°С до -12°С.

Удень температура підніметься до -3…+2°С. А на Закарпатті та у Криму буде 0…+5°С.

Погода у Києві

У столиці України, як і по усій країні, погода буде хмарна, без опадів, із південним вітром швидкістю 3-8 м/с.

Уночі в Київській області температура опуститься до -1…-6°С у Києві буде -2…-4°С.

Удень повітря прогріється:

  • у Києві — до 0…-2°С;
  • у області — до -3…+2°С.

Що говорять народні синоптики

Наталія Діденко на своїй Facebook-сторінці підтвердила, що 26 січня в Україні пройде без опадів.

Але за кілька днів ситуація в Україні зміниться.

"Зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня, з наступного понеділка", — наголосила Діденко.

Нагадаємо, що температура повітря у найпівнічнішому місті Китаю, Мохе, упала до -53°C. Цей показник на "Північному полюсі Китаю" є рекордним для країни за всю історію кліматичних спостережень.

у Європі, навпаки, зимова погода вражає аномальним теплом.

Так, на початку січня у багатьох країнах були побиті температурні рекорди, від Швейцарії до Польщі та Угорщини. У Будапешті 1 січня температура повітря піднялася до +18,9°C.

У Франції температура досягла майже +25°C. Гірськолижні курорти залишилися безлюдними через відсутність снігу. Чеське телебачення повідомило, що деякі дерева починають цвісти, а швейцарське бюро метеорології та кліматології попередило людей, які страждають на алергію, щодо небезпечності пилку з рано розквітлої ліщини.

В іспанському місті Більбао температура повітря досягла +25,1°C.

Фото:Pixabay

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