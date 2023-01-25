Погода в Україні 26 січня

Хмарно, до мінус 12: якою буде погода в Україні
У четвер, 26 січня, температура повітря в Україні коливатиметься від -12°С уночі на Сході до +5°С удень на Закарпатті. Небо буде хмарне, з проясненням, без істотних опадів.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
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Погода в Україні
Суттєвих опадів на усій території країни у четвер не очікується. У всіх регіонах буде хмарно, з проясненнями.
У центрі та на півдні уночі та вранці спостерігатиметься туман.
В Україні 26 січня очікується південний вітер, швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря уночі коливатиметься від -1°С до -6°С, у східних областях буде холодно, від -7°С до -12°С.
Удень температура підніметься до -3…+2°С. А на Закарпатті та у Криму буде 0…+5°С.
Погода у Києві
У столиці України, як і по усій країні, погода буде хмарна, без опадів, із південним вітром швидкістю 3-8 м/с.
Уночі в Київській області температура опуститься до -1…-6°С у Києві буде -2…-4°С.
Удень повітря прогріється:
- у Києві — до 0…-2°С;
- у області — до -3…+2°С.
Що говорять народні синоптики
Наталія Діденко на своїй Facebook-сторінці підтвердила, що 26 січня в Україні пройде без опадів.
Але за кілька днів ситуація в Україні зміниться.
"Зсув у бік збільшення опадів через діяльність нової повітряної маси з атмосферними фронтами орієнтовно передбачається в Україні з 30 січня, з наступного понеділка", — наголосила Діденко.
Нагадаємо, що температура повітря у найпівнічнішому місті Китаю, Мохе, упала до -53°C. Цей показник на "Північному полюсі Китаю" є рекордним для країни за всю історію кліматичних спостережень.
у Європі, навпаки, зимова погода вражає аномальним теплом.
Так, на початку січня у багатьох країнах були побиті температурні рекорди, від Швейцарії до Польщі та Угорщини. У Будапешті 1 січня температура повітря піднялася до +18,9°C.
У Франції температура досягла майже +25°C. Гірськолижні курорти залишилися безлюдними через відсутність снігу. Чеське телебачення повідомило, що деякі дерева починають цвісти, а швейцарське бюро метеорології та кліматології попередило людей, які страждають на алергію, щодо небезпечності пилку з рано розквітлої ліщини.
В іспанському місті Більбао температура повітря досягла +25,1°C.
Фото:Pixabay