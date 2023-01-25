Погода в Украине 26 января

Сплошная облачность, до минус 12: какой будет погода в Украине
В четверг, 26 января, температура воздуха в Украине будет колебаться от -12°С ночью на Востоке до +5°С днем в Закарпатье. Небо будет облачным, без существенных осадков.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
-
В Германии палестинец напал с ножом на пассажиров поезда, есть жертвы
-
Стало известно, когда Франция передаст Украине обещанные бронемашины AMX-10RC
-
Интенсивность боев растет: в Минобороны рассказали о ситуации возле Бахмута и Угледара
-
Тарифы на водоснабжение: в мэрии Киева рассказали о дальнейшей стоимости услуги
-
В ряде областей объявили воздушную тревогу: рф атакует дронами
-
Зеленский о предоставлении Украине танков: ключевое теперь — скорость и объем
-
Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют
-
Залужный отреагировал на скандал с закупкой продуктов для ВСУ
-
Кейт Миддлтон в пиджаке от Alexander McQueen встретилась с учеными: они дали ей советы
-
ФСБ планирует использовать криминальные авторитеты против Украины: Данилов рассказал подробности
Погода в Украине
Существенных осадков по всей территории страны в четверг не ожидается. Во всех регионах будет облачно с прояснениями.
В центре и на юге ночью и утром будет туман.
В Украине 26 января ожидается южный ветер, скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°С до -6°С, в восточных областях будет холодно, от -7°С до -12°С.
Днем температура поднимется до -3…+2°С. А в Закарпатье и в Крыму будет 0…+5°С.
Погода в Киеве
В столице Украины, как и по всей стране, погода будет облачной, без осадков, с южным ветром скоростью 3-8 м/с.
Ночью в Киевской области температура опустится до -1...-6°С, в Киеве будет -2...-4°С.
Днем воздух прогреется:
- в Киеве — до 0...-2°С;
- в области — до -3…+2°С.
Что говорят народные синоптики
Наталья Диденко на своей Facebook-странице подтвердила, что 26 января в Украине пройдет без осадков.
Но через несколько дней ситуация в Украине изменится.
"Оползень в сторону увеличения осадков из-за деятельности новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предполагается в Украине с 30 января, со следующего понедельника", — подчеркнула Диденко.
Напомним, что температура воздуха в самом северном городе Китая, Мохе, упала до -53°C. Этот показатель на "Северном полюсе Китая" является рекордным для страны за всю историю климатических наблюдений.
в Европе, напротив, зимняя погода поражает аномальным теплом.
Так, в начале января во многих странах были побиты температурные рекорды от Швейцарии до Польши и Венгрии. В Будапеште 1 января температура воздуха поднялась до +18,9°C.
Во Франции температура достигла почти +25°C. Горнолыжные курорты остались безлюдными из-за отсутствия снега. Чешское телевидение сообщило, что некоторые деревья начинают цвести, а швейцарское бюро метеорологии и климатологии предупредило людей, страдающих аллергией, относительно опасности пыльцы из рано расцветшей орешника.
В испанском городе Бильбао температура воздуха достигла +25,1°C.
Фото:Pixabay