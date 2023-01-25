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Сплошная облачность, до минус 12: какой будет погода в Украине

25 января 2023 20:00
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Погода в Украине 26 января
26 января на всей территории Украины будет без существенных осадков
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В четверг, 26 января, температура воздуха в Украине будет колебаться от -12°С ночью на Востоке до +5°С днем в Закарпатье. Небо будет облачным, без существенных осадков.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине

Существенных осадков по всей территории страны в четверг не ожидается. Во всех регионах будет облачно с прояснениями.

В центре и на юге ночью и утром будет туман.

В Украине 26 января ожидается южный ветер, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1°С до -6°С, в восточных областях будет холодно, от -7°С до -12°С.

Днем температура поднимется до -3…+2°С. А в Закарпатье и в Крыму будет 0…+5°С.

Погода в Киеве

В столице Украины, как и по всей стране, погода будет облачной, без осадков, с южным ветром скоростью 3-8 м/с.

Ночью в Киевской области температура опустится до -1...-6°С, в Киеве будет -2...-4°С.

Днем воздух прогреется:

  • в Киеве — до 0...-2°С;
  • в области — до -3…+2°С.

Что говорят народные синоптики

Наталья Диденко на своей Facebook-странице подтвердила, что 26 января в Украине пройдет без осадков.

Но через несколько дней ситуация в Украине изменится.

"Оползень в сторону увеличения осадков из-за деятельности новой воздушной массы с атмосферными фронтами ориентировочно предполагается в Украине с 30 января, со следующего понедельника", — подчеркнула Диденко.

Напомним, что температура воздуха в самом северном городе Китая, Мохе, упала до -53°C. Этот показатель на "Северном полюсе Китая" является рекордным для страны за всю историю климатических наблюдений.

в Европе, напротив, зимняя погода поражает аномальным теплом.

Так, в начале января во многих странах были побиты температурные рекорды от Швейцарии до Польши и Венгрии. В Будапеште 1 января температура воздуха поднялась до +18,9°C.

Во Франции температура достигла почти +25°C. Горнолыжные курорты остались безлюдными из-за отсутствия снега. Чешское телевидение сообщило, что некоторые деревья начинают цвести, а швейцарское бюро метеорологии и климатологии предупредило людей, страдающих аллергией, относительно опасности пыльцы из рано расцветшей орешника.

В испанском городе Бильбао температура воздуха достигла +25,1°C.

Фото:Pixabay

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