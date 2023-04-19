Хтось образився і вліпив штраф: в РФ бабуся похвалила Зеленського і була покарана
У Росії суд оштрафував пенсіонерку на 40 тисяч рублів за те, що вона "вихваляла" Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє російський центр захисту прав людини "Меморіал" в Telegram.
Пенсіонерку судили за бесіду в їдальні санаторію: вона перекинулася парою фраз про Україну і зробила комплімент Зеленському.
"Зеленський — гарний молодий чоловік з хорошим почуттям гумору, всі раніше сміялися над його жартами", — сказала вона.
Також жінка запитала, чи не кричать тут українці, як у Москві, "Слава Україні".
Пізніше пенсіонерці повідомили, що на неї заявили в поліцію три людини через те, що вона нібито "вихваляла Зеленського".
Один з поліцейських сказав їй, що вона не має права вихваляти "ворога".
Після повномасштабного вторгнення РФ у Росії зросла кількість доносів. Крім того, в країні діє закон, що встановлює кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про російську армію.
Нагадаємо, під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.