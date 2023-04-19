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Хтось образився і вліпив штраф: в РФ бабуся похвалила Зеленського і була покарана

19 квітня 2023 03:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хтось образився і вліпив штраф: в РФ бабуся похвалила Зеленського і була покарана
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Росії суд оштрафував пенсіонерку на 40 тисяч рублів за те, що вона "вихваляла" Президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє російський центр захисту прав людини "Меморіал" в Telegram.

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"Зеленський — гарний молодий чоловік з хорошим почуттям гумору, всі раніше сміялися над його жартами", — сказала вона.

Також жінка запитала, чи не кричать тут українці, як у Москві, "Слава Україні".

Пізніше пенсіонерці повідомили, що на неї заявили в поліцію три людини через те, що вона нібито "вихваляла Зеленського".

Один з поліцейських сказав їй, що вона не має права вихваляти "ворога".

Після повномасштабного вторгнення РФ у Росії зросла кількість доносів. Крім того, в країні діє закон, що встановлює кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про російську армію.

Нагадаємо, під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.

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