Кто-то обиделся и влепил штраф: в РФ бабушка похвалила Зеленского и была наказана
В России суд оштрафовал пенсионерку на 40 тысяч рублей за то, что она "хвалила" Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает российский центр защиты прав человека "Мемориал" в Telegram.
Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория: она перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент Зеленскому.
"Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками", — сказала она.
Также женщина спросила, не кричат ли здесь украинцы, как в Москве, "Слава Украине".
Позже пенсионерке сообщили, что на нее заявили в полицию три человека из-за того, что она якобы "хвалила Зеленского".
Один из полицейских сказал ей, что она не имеет права восхвалять "врага".
После полномасштабного вторжения РФ в России выросло количество доносов. Кроме того, в стране действует закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "фейков" о российской армии.
Напомним, во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где лечатся украинские военнослужащие.