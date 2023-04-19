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Кто-то обиделся и влепил штраф: в РФ бабушка похвалила Зеленского и была наказана

19 апреля 2023 03:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кто-то обиделся и влепил штраф: в РФ бабушка похвалила Зеленского и была наказана
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В России суд оштрафовал пенсионерку на 40 тысяч рублей за то, что она "хвалила" Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает российский центр защиты прав человека "Мемориал" в Telegram.

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"Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками", — сказала она.

Также женщина спросила, не кричат ли здесь украинцы, как в Москве, "Слава Украине".

Позже пенсионерке сообщили, что на нее заявили в полицию три человека из-за того, что она якобы "хвалила Зеленского".

Один из полицейских сказал ей, что она не имеет права восхвалять "врага".

После полномасштабного вторжения РФ в России выросло количество доносов. Кроме того, в стране действует закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "фейков" о российской армии.

Напомним, во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений, где лечатся украинские военнослужащие.

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