Хулігани на честь коронації Чарльза III викосили на газоні статевий орган

Чарльз III сидить на стільці. Фото: Reuters

У суботу, 6 травня, відбувається історичний захід у Великій Британії — коронація Чарльза III. Втім, хулігани вирішили трохи затьмарити свято для всіх англійців.

Про це пише Daily Mirror.

Читайте також:

Як хулігани вирішили затьмарити свято

У повідомленні йдеться, що невідомі викосили на траві величезний чоловічий статевий орган. Інцидент стався за одну ніч на газоні королівської території "Королівський півмісяць", розташованій у місті Бат. Саме тут заплановано проведення грандіозного свята з нагоди коронації нового монарха Чарльза III.

Поки що неясно, як організатори урочистостей впоралися із ситуацією, і невідомі мотиви тих, хто відповідальний за зміну ландшафту. Відомо лише, що поліція проводить розслідування для того, щоб знайти винних у цьому інциденті.

Хулігани викосили статевий орган на честь коронації Чарльза ІІІ. Фото: SWNS

Нагадаємо, що у суботу, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) проходить урочиста коронація Чарльза III та Камілли. До цієї події прикута увага мільйонів жителів не лише Сполученого Королівства, а й світу. Втім, меню вечері офіційної коронації розкритикували відомі шеф-кухарі та політики.