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Хулиганы в честь коронации Чарльза III выкосили на газоне половой орган

6 мая 2023 14:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Хулиганы в честь коронации Чарльза III выкосили на газоне половой орган
Чарльз III сидит на стуле. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 6 мая, проходит историческое мероприятие в Великобритании — коронация Чарльза III. Впрочем, хулиганы решили немного омрачить праздник для всех англичан.

Об это пишет Daily Mirror.

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В сообщении говорится, что неизвестные выкосили на траве огромный мужской половой орган. Инцидент произошел за одну ночь на газоне королевской территории "Королевский полумесяц", расположенной в городе Бат. Именно здесь запланировано проведение грандиозного праздника по случаю коронации нового монарха — Чарльза III.

Пока неясно, как организаторы торжеств справились с ситуацией, и неизвестны мотивы тех, кто ответственен за изменение ландшафта. Известно только, что полиция проводит расследование для того, чтобы найти виновных в этом инциденте.

Половой орган на газоне.
Хулиганы выкосили половой орган в честь коронации Чарльза III. Фото: SWNS

Напомним, что в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) проходит торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Впрочем, меню ужина официальной коронации раскритиковали известные шеф-повары и политики.

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