Кіберзбір для ЗСУ: Фонд "Повернись живим" відзвітував про суму донатів

Кіберзбір для ЗСУ триває

У рамках проєкту "Кіберзбір для ЗСУ" зібрано уже 20 млн грн. Це 40% від необхідної суми. Кошти, зібрані у рамках проєкту, підуть на підсилення українським військовим кіберфахівцям.

Про це йдеться у повідомленні Фонду "Повернись живим".

Скільки зібрали коштів

"20 млн гривень. Саме стільки небайдужі українці та бізнеси задонатили на "Кіберзбір для ЗСУ" від старту проєкту", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Фонді, зібрані кошти планують спрямувати на закупівлю системного, мережевого та іншого обладнання для облаштування дата-центру в одній з частин українського війська. Також повідомляється, що в рамках спільної ініціативи "Повернись живим" та Portmone вже акумульовано 40% необхідної суми.

"Разом з вами ми закладаємо підвалини для масштабування вже досягнутих військовим кіберами результатів та збільшення ефективності роботи, яку наші захисники виконують у кіберпросторі. Наслідки цих дій російські солдати відчують цілком невіртуальні", — йдеться у повідомленні

У Фонді закликали українців долучатися до збору та нагадали, що "маленьких донатів не буває".

"Разом українці здатні впливати на майбутнє нашого війська та робити свій вклад у перемогу України над окупантами. Приєднуйтеся, кіберпростір набагато небезпечніший для ворога, ніж йому здається", — закликають у "Повернись живим".

Нагадаємо, раніше Фонд Сергія Притули оприлюднив звіт за лютий. За місяць фонду вдалося зібрати майже 113 млн грн. Найменший донат становив всього 1 копійку.