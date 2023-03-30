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Кіберзбір для ЗСУ: Фонд "Повернись живим" відзвітував про суму донатів

30 березня 2023 09:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кіберзбір для ЗСУ триває
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У рамках проєкту "Кіберзбір для ЗСУ" зібрано уже 20 млн грн. Це 40% від необхідної суми. Кошти, зібрані у рамках проєкту, підуть на підсилення українським військовим кіберфахівцям

Про це йдеться у повідомленні Фонду "Повернись живим"

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"20 млн гривень. Саме стільки небайдужі українці та бізнеси задонатили на "Кіберзбір для ЗСУ" від старту проєкту", — йдеться у повідомленні. 

Як зазначають у Фонді, зібрані кошти планують спрямувати на закупівлю системного, мережевого та іншого обладнання для облаштування дата-центру в одній з частин українського війська. Також повідомляється, що в рамках спільної ініціативи "Повернись живим" та Portmone вже акумульовано 40% необхідної суми.

"Разом з вами ми закладаємо підвалини для масштабування вже досягнутих військовим кіберами результатів та збільшення ефективності роботи, яку наші захисники виконують у кіберпросторі. Наслідки цих дій російські солдати відчують цілком невіртуальні", — йдеться у повідомленні

У Фонді закликали українців долучатися до збору та нагадали, що "маленьких донатів не буває". 

"Разом українці здатні впливати на майбутнє нашого війська та робити свій вклад у перемогу України над окупантами. Приєднуйтеся, кіберпростір набагато небезпечніший для ворога, ніж йому здається", — закликають у "Повернись живим". 

Нагадаємо, раніше Фонд Сергія Притули оприлюднив звіт за лютий. За місяць фонду вдалося зібрати майже 113 млн грн. Найменший донат становив всього 1 копійку. 

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