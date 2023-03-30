Киберсбор для ВСУ: Фонд "Повернись живим" отчитался о сумме донатов
В рамках проекта "Киберсбор для ВСУ" собрано уже 20 млн грн. Это 40% от необходимой суммы. Средства, собранные в рамках проекта, пойдут на усиление украинским военным киберспециалистам.
Об этом говорится в сообщении Фонда "Повернись живим".
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Сколько средств собрали
"20 млн гривен. Именно столько неравнодушных украинцев и бизнесов задонатили на "Киберсбор для ВСУ" от старта проекта", — говорится в сообщении.
Как отмечают в Фонде, собранные средства планируют направить на закупку системного, сетевого и другого оборудования для обустройства дата-центра в одной из частей украинской армии. Также сообщается, что в рамках совместной инициативы "Повернись живим" и Portmone уже аккумулировано 40% необходимой суммы.
"Вместе с вами мы закладываем фундамент для масштабирования уже достигнутых военными киберами результатов и увеличения эффективности работы, которую наши защитники выполняют в киберпространстве. Последствия этих действий российские солдаты ощутят совершенно невиртуальные", — говорится в сообщении.
В Фонде призвали украинцев приобщаться к сбору и напомнили, что "маленьких донатов не бывает".
"Вместе украинцы способны влиять на будущее нашей армии и делать свой вклад в победу Украины над оккупантами. Присоединяйтесь, киберпространство гораздо опаснее для врага, чем ему кажется", — призывают в "Повернись живим".
Напомним, ранее Фонд Сергея Притулы обнародовал отчет за февраль. За месяц фонду удалось собрать около 113 млн грн. Самый маленький донат составлял всего 1 копейку.