Киберсбор для ВСУ: Фонд "Повернись живим" отчитался о сумме донатов

Киберсбор для ВСУ продолжается

В рамках проекта "Киберсбор для ВСУ" собрано уже 20 млн грн. Это 40% от необходимой суммы. Средства, собранные в рамках проекта, пойдут на усиление украинским военным киберспециалистам.

Об этом говорится в сообщении Фонда "Повернись живим".

Сколько средств собрали

"20 млн гривен. Именно столько неравнодушных украинцев и бизнесов задонатили на "Киберсбор для ВСУ" от старта проекта", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Фонде, собранные средства планируют направить на закупку системного, сетевого и другого оборудования для обустройства дата-центра в одной из частей украинской армии. Также сообщается, что в рамках совместной инициативы "Повернись живим" и Portmone уже аккумулировано 40% необходимой суммы.

"Вместе с вами мы закладываем фундамент для масштабирования уже достигнутых военными киберами результатов и увеличения эффективности работы, которую наши защитники выполняют в киберпространстве. Последствия этих действий российские солдаты ощутят совершенно невиртуальные", — говорится в сообщении.

В Фонде призвали украинцев приобщаться к сбору и напомнили, что "маленьких донатов не бывает".

"Вместе украинцы способны влиять на будущее нашей армии и делать свой вклад в победу Украины над оккупантами. Присоединяйтесь, киберпространство гораздо опаснее для врага, чем ему кажется", — призывают в "Повернись живим".

Напомним, ранее Фонд Сергея Притулы обнародовал отчет за февраль. За месяц фонду удалось собрать около 113 млн грн. Самый маленький донат составлял всего 1 копейку.