Киян попросили не користуватись кондиціонерами: що не так із приладами

Людина вмикає кондиціонер. Ілюстративне фото: google.com

Мешканців столиці закликали не користуватись охолоджувачами повітря, а саме — кондиціонерами. Також киян попросили зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

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За словами енергетиків, влітку вимикаються багато енергообʼєктів, а тому ті, які працюють, — їм складно.

Тому енергетики просять киян вимикати кондиціонери у години найбільшого навантаження з 16:00 до 23:00. Якщо без кондиціонерів обійтись не можна — слід виставляти температуру не менше 23 градусів.

Також Укренерго опублікувало ще декілька важливих порад:

охолоджуйте лише кімнати, в яких знаходитесь, а не всі приміщення;

по можливості замініть кондиціонер вентилятором;

потужні електричні прилади не вмикайте одночасно;

прання і нагрів бойлера перенесіть на ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Додамо, днями через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.