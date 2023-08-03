Киян попросили не користуватись кондиціонерами: що не так із приладами
Мешканців столиці закликали не користуватись охолоджувачами повітря, а саме — кондиціонерами. Також киян попросили зменшити споживання електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
Чому не варто користуватись кондиціонером
За словами енергетиків, влітку вимикаються багато енергообʼєктів, а тому ті, які працюють, — їм складно.
Тому енергетики просять киян вимикати кондиціонери у години найбільшого навантаження з 16:00 до 23:00. Якщо без кондиціонерів обійтись не можна — слід виставляти температуру не менше 23 градусів.
Також Укренерго опублікувало ще декілька важливих порад:
- охолоджуйте лише кімнати, в яких знаходитесь, а не всі приміщення;
- по можливості замініть кондиціонер вентилятором;
- потужні електричні прилади не вмикайте одночасно;
- прання і нагрів бойлера перенесіть на ніч.
Нагадаємо, раніше ми писали, що національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.
Додамо, днями через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.