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Киян попросили не користуватись кондиціонерами: що не так із приладами

3 серпня 2023 11:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Киян попросили не користуватись кондиціонерами: що не так із приладами
Людина вмикає кондиціонер. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Мешканців столиці закликали не користуватись охолоджувачами повітря, а саме — кондиціонерами. Також киян попросили зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

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За словами енергетиків, влітку вимикаються  багато енергообʼєктів, а тому ті, які працюють, — їм складно.

Тому енергетики просять киян вимикати кондиціонери у години найбільшого навантаження з 16:00 до 23:00. Якщо без кондиціонерів обійтись не можна — слід виставляти температуру не менше 23 градусів.

Також Укренерго опублікувало ще декілька важливих порад:

  • охолоджуйте лише кімнати, в яких знаходитесь, а не всі приміщення;
  • по можливості замініть кондиціонер вентилятором;
  • потужні електричні прилади не вмикайте одночасно;
  • прання і нагрів бойлера перенесіть на ніч.

Нагадаємо, раніше ми писали, що національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, скільки залишилось відремонтувати трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. У компанії не виключають нові атаки.

Додамо, днями через несприятливі погодні умови та аварії в електромережах п'ять областей України пережили масові відключення електроенергії. Відбувся технічний збій на об'єктах компанії НЕК "Укренерго" в Одеській області, що спричинив вимкнення електролінії потужністю 330 кВт.

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