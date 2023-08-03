Киевлян попросили не пользоваться кондиционерами: что не так с приборами

Человек включает в себя кондиционер. Иллюстративное фото: google.com

Жителей столицы призвали не пользоваться охладителями воздуха, а именно кондиционерами. Также киевлян попросили снизить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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По словам энергетиков, летом выключаются многие энергообъекты, а потому те, которые работают — им сложно.

Поэтому энергетики просят киевлян выключать кондиционеры в часы наибольшей нагрузки с 16:00 до 23:00. Если без кондиционеров обойтись нельзя, следует выставлять температуру не менее 23 градусов.

Также Укрэнерго опубликовало еще несколько важных советов:

охлаждайте только комнаты, в которых вы находитесь, а не все помещения;

по возможности замените кондиционер вентилятором;

мощные электрические приборы не включайте одновременно;

стирку и нагрев бойлера перенесите на ночь.

Напомним, ранее мы писали, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторные подстанции, поврежденные из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новых атак.

Добавим, на днях из-за неблагоприятных погодных условий и аварий в электросетях пять областей Украины пережили массовые отключения электроэнергии. Произошел технический сбой на объектах компании НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, что повлекло за собой выключение электролинии мощностью 330 кВт.