Киевлян попросили не пользоваться кондиционерами: что не так с приборами
Жителей столицы призвали не пользоваться охладителями воздуха, а именно кондиционерами. Также киевлян попросили снизить потребление электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Почему не стоит пользоваться кондиционером
По словам энергетиков, летом выключаются многие энергообъекты, а потому те, которые работают — им сложно.
Поэтому энергетики просят киевлян выключать кондиционеры в часы наибольшей нагрузки с 16:00 до 23:00. Если без кондиционеров обойтись нельзя, следует выставлять температуру не менее 23 градусов.
Также Укрэнерго опубликовало еще несколько важных советов:
- охлаждайте только комнаты, в которых вы находитесь, а не все помещения;
- по возможности замените кондиционер вентилятором;
- мощные электрические приборы не включайте одновременно;
- стирку и нагрев бойлера перенесите на ночь.
Напомним, ранее мы писали, что национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторные подстанции, поврежденные из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новых атак.
Добавим, на днях из-за неблагоприятных погодных условий и аварий в электросетях пять областей Украины пережили массовые отключения электроэнергии. Произошел технический сбой на объектах компании НЭК "Укрэнерго" в Одесской области, что повлекло за собой выключение электролинии мощностью 330 кВт.