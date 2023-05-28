З Днем Києва 2023 — оригінальні привітання на честь Дня народження столиці

Святкування Дня Києва. Фото: Апостроф

Незламний, незнищенний, нескорений, як і українці. Сьогодні, 28 травня, День народження святкує Київ. Це свято має велике значення для всієї України, адже воно вшановує день заснування столиці, якій 2023 виповнився 1541 рік.

Спеціально до цієї важливої дати ми зібрали яскраві листівки та привітання у СМС, прозі та віршах.

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День Києва: коротка та цікава історія

Київ "народився" на світ 482 року. Принаймні саме цю дату історики вважають офіційною. Обрали цю дату, зважаючи на першу писемну згадку про Київ. Вона з'явилася в літописі 882 року.

За легендою, величне місто було засноване полянським князем Києм, його братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Свою назву місто отримало на честь Кия — найстаршого з братів.

Цікаво, що вперше День Києва організували 1982 року, коли місту виповнювалося 1500 років.

Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь. Архітектурна пам'ятка у місті Києві. Фото: google.com

Які існують традиції у День Києва

За традицією на День Києва проводять безліч культурних, патріотичних заходів, концертів, виставок тощо. Проте через повномасштабну війну 2023 року, як і 2022, масових гулянь не буде.

Проте, мешканці та гості столиці можуть відвідати пам'ятки культури та насолодитись прогулянкою містом. І, звичайно, привітати з цією чудовою датою.

Святкування в Києві. Фото: google.com

День Києва 2023 — привітання у прозі

У це місто неможливо не закохатись! Воно захоплює, надихає, дивує... Звичайно, це все про Київ! Вітаю з Днем народження столиці!

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Вітаю з Днем Києва і щиро бажаю жити щасливо і гарно, зберігати в серці любов до свого міста і безустанно вірити тільки в краще. Нехай це місце на Землі завжди буде затишним куточком радості твоєї душі та відради серця.

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Вітаю із Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати улюбленій столиці найдобрішого, найсвітлішого, найкращого. Нехай Київ завжди радує своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами та чистими справами. Нехай це гарне місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів та постійного круговороту яскравих подій.

***

Це справжнє свято для всіх, хто любить столицю нашої країни. Не пишатися Києвом просто не можливо, адже він — це гордість України, її серце! Київ — це багата історія, велична та древня архітектура, сучасний мегаполісний розвиток. Але головна гордість нашого прекрасного міста — це його мешканці. З Днем Києва!

***

Вітаю з Днем міста і від душі хочу побажати всім серцем любити свій рідний куточок на Землі, кожен раз насолоджуватися зимовими пейзажами, весняними садами, літніми світанками та заходами, осінніми фарбами цього чудового міста. Нехай життя тут вирує, нехай кожен з жителів буде неодмінно щасливий і задоволений своєю долею. З Днем Києва!

***

Вітаю з Днем Києва. Від душі бажаю відчувати себе щасливою людиною в цьому місці, насолоджуватися чарівними зимами, ловити дихання натхнення кожної весни, невтомно гортати сторінки книги літа і радувати себе чудовими барвами природи восени. Нехай твоє місто завжди залишається самим прекрасним і улюбленим куточком на Землі для твого серця і душі.

***

Вітаю з днем народження найкращого міста у світі — Києва! Нехай воно буде гарним, квітучим, світлим. Нехай навесні в ньому розпускаються прекрасні сади, нехай радіють люди, звучать пісні та створюються сім’ї. Переможемо!

День Києва. Фото: google.com

З Днем Києва 28 травня — привітання у коротких, оригінальних та теплих СМС

Вас я з Днем Києва вітаю! Щастя, миру й злагоди бажаю!

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Вітаю з днем нашого міста — Києва. Нехай його міць та незламність передасться і вам! Мирного неба та перемоги!

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Білими каштанами здавна він славиться! Кияни, вам бажаю доброти та світла. Нехай любов'ю та теплом буде життя зігріте! З Днем Києва!

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Вітаю з днем нашого улюбленого міста. Нехай життя буде прекрасним і радісним. Нехай місто наше процвітає та дарує затишок в наших серцях. З Днем Києва!

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Вітаю з Днем Києва. Бажаю величезних перспектив для діяльності та великих можливостей для щасливого життя в улюбленому куточку планети.

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Вітаю з Днем Києва і з щирого серця бажаю, щоб тут завжди був мир і свято, щоб цей куточок планети був місцем для щасливих зустрічей і радісних подій, щоб наше місто завжди процвітало і кожному жителю дарувало добру надію на виконання заповітної мрії.

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Вітаю з Днем Києва. Бажаю, щоб наша столиця розвивалася, процвітала, росла і молоділа! Щоб у кожного в цьому місті були щасливі усміхнені обличчя.

Столиця України. Фото: www.shutterstock.com

Привітання з Днем Києва у віршах

Я виросла у Київській Венеції.

Цвіли у нас під вікнами акації.

А повінь прибувала по інерції

і заливала всі комунікації.

Гойдалися причали і привози.

Світилися кіоски, мов кіотики.

А повінь заливала верболози

по саме небо і по самі котики.

О, як було нам весело, як весело!

Жили ми на горищах і терасах.

Усе махало крилами і веслами,

і кози скубли сіно на баркасах.

І на човнах, залитими кварталами,

коли ми поверталися зі школи,

дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами

балкончиків причалені гондоли.

І слухав місяць золотистим вухом

страшні легенди про князів і ханів.

І пропливав старий рибалка Трухан.

Труханів острів… острів Тугорханів…

А потім бомби влучили у спокій.

Чорніли крокв обвуглені трапеції.

А потім повінь позмивала попіл

моєї дерев’яної Венеції.

Ліна Костенко

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***



Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди…

М. Рильський

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

Марія Познанська

Місто Київ. Фото: www.shutterstock.com

День Києва — яскраві листівки з привітаннями

Привітання на День Києва. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День Києва. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День Києва. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День Києва. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День Києва. Фото: Новини.LIVE

Привітання на День Києва. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Києва. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Києва. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Києва. Фото: ТСН.ua

Привітання на День Києва. Фото: ТСН.ua