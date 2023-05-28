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Киевляне отмечают День города: яркие открытки и поздравления к празднику

28 мая 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Киева 2023 — оригинальные поздравления в честь Дня рождения столицы
Празднование ко Дню Киева. Фото: Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Несокрушимый, непобедимый, непокоренный, как и украинцы. Сегодня, 28 мая, День рождения отмечает Киев. Этот праздник имеет большое значение для всей Украины, ведь он чествует день основания столицы, которой в 2023 году исполнился 1541 год.

Специально к этой важной дате мы собрали яркие открытки и поздравления в СМС, прозе и стихах.

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День Киева: краткая и интересная история

Киев "родился" на свет в 482 году. По крайней мере, именно эту дату историки считают официальной. Выбрали эту дату, учитывая первое письменное упоминание о Киеве. Она появилась в летописи 882 года.

По легенде, величественный город был основан полянским князем Кием, его братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Свое название город получил в честь Кия — старейшего из братьев.

Интересно, что впервые День Киева был организован в 1982 году, когда городу исполнялось 1500 лет.

 

День Киева: краткая и интересная история
Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь. Архитектурный памятник в городе Киеве. Фото: google.com

Какие существуют традиции в День Киева

По традиции в День Киева проводят множество культурных, патриотических мероприятий, концертов, выставок и т.д. Однако из-за полномасштабной войны 2023 года, как и 2022, массовых гуляний не будет.

Однако жители и гости столицы могут посетить памятники культуры и насладиться прогулкой по городу. И, конечно, поздравить с этой замечательной датой.

 

Существующие традиции в День Киева
Празднование в Киеве. Фото: google.com

День Киева 2023 — поздравление в прозе

В этот город невозможно не влюбиться! Оно восхищает, вдохновляет, удивляет... Конечно, это все о Киеве! Поздравляю с Днем рождения столицы!

***

Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю жить счастливо и красиво, сохранять в сердце любовь к своему городу и верить только в лучшее. Пусть это место на Земле всегда будет уютным уголком радости души и отрада сердца.

***

Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого хорошего, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей по чистым улицам, чистым помыслам и чистым делам. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

***

Это настоящий праздник для всех, кто любит столицу нашей страны. Не гордиться по Киеву просто невозможно, ведь он — это гордость Украины, ее сердце! Киев — богатая история, величественная и древняя архитектура, современное мегаполисное развитие. Но главная гордость нашего прекрасного города — это его жители. С Днем Киева!

***

Поздравляю с Днем города и от души хочу пожелать всем сердцем любить свой уголок на Земле, каждый раз наслаждаться зимними пейзажами, весенними садами, летними рассветами и закатами, осенними красками этого замечательного города. Пусть жизнь здесь бурлит, пусть каждый из жителей будет непременно счастлив и доволен своей судьбой. С Днем Киева!

***

Поздравляю с Днем Киева. От души желаю чувствовать себя счастливым человеком в этом месте, наслаждаться волшебными зимами, ловить дыхание вдохновения каждую весну, без устали листать страницы книги лета и радовать себя прекрасными красками природы осенью. Пусть твой город всегда остается самым прекрасным и любимым уголком Земли для твоего сердца и души.

***

Поздравляю с днем рождения самого лучшего города в мире — Киева! Пусть оно будет красивым, цветущим, светлым. Пусть весной в нем распускаются прекрасные сады, пусть радуются люди, звучат песни и создаются семьи. Победим!

 

День Киева 2023 — поздравление в прозе
День Киева. Фото: google.com

С Днем Киева 28 мая поздравления в коротких, оригинальных и теплых СМС

Вас я с Днем Киева поздравляю! Счастья, мира и согласия желаю!

***

Поздравляю с днем нашего города — Киева. Пусть его мощь и несокрушимость передастся и вам! Мирное небо и победы!

***

Белыми каштанами издавна он славится! Киевляне, вам желаю доброты и света. Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета! С Днем Киева!

***

Поздравляю с днем нашего любимого города. Пусть жизнь будет прекрасной и радостной. Пусть город наш процветает и дарит уют в наших сердцах. С Днем Киева!

***

Поздравляю с Днем Киева. Желаю огромных перспектив для деятельности и больших возможностей счастливой жизни в любимом уголке планеты.

***

Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы этот уголок планеты был местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всегда процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение заветной мечты.

***

Поздравляю с Днем Киева. Желаю, чтобы наша столица развивалась, процветала, росла и молодела! Чтобы у каждого в этом городе были счастливые улыбающиеся лица.

 

С Днем Киева 28 мая — поздравление в коротких, оригинальных и теплых СМС
Столица Украины. Фото: www.shutterstock.com

Поздравления с Днем Киева в стихах

Я виросла у Київській Венеції.
Цвіли у нас під вікнами акації. 
А повінь прибувала по інерції
і заливала всі комунікації. 
Гойдалися причали і привози. 
Світилися кіоски, мов кіотики. 
А повінь заливала верболози 
по саме небо і по самі котики. 
О, як було нам весело, як весело! 
Жили ми на горищах і терасах. 
Усе махало крилами і веслами, 
і кози скубли сіно на баркасах.
І на човнах, залитими кварталами, 
коли ми поверталися зі школи,
дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами
балкончиків причалені гондоли.
І слухав місяць золотистим вухом 
страшні легенди про князів і ханів. 
І пропливав старий рибалка Трухан. 
Труханів острів… острів Тугорханів…
А потім бомби влучили у спокій. 
Чорніли крокв обвуглені трапеції. 
А потім повінь позмивала попіл 
моєї дерев’яної Венеції. 
Ліна Костенко

*** 

Київ-місто історичне,
Йому вже багато літ.
А воно красиве, вічне,
Навесні каштанів цвіт.
З нього почалась держава
У прадавні ще часи...
В ньому наша міць і слава,
В ньому предків голоси.

*** 

Місто сильне, місто славне,
Місто давнє, православне,
Столиця України,
З Днем народження вітаємо,
Процвітання бажаємо!

*** 

Київ — серце України
І найстарше місто в світі,
Хоч пройшов усякі зміни,
Гарний весь — в зимі і в літі.
Там церкви золотобанні,
А в них дзвони міднокуті,
Як задзвонять на світанні,
В Україні всім їх чути.

***

Чарівне місто моє Київ
Яке прекрасне ти в цвіту!
Напевно, кожен в світі мріє
Твою побачити весну.
Твої Хрещатиком каштани,
Твої затоки на Дніпрі,
І на печерських схилах храми, 
Чарівні, наче уві сні.

***

Біла хмарка тане,
Сонячна пора,
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни,
По Дніпру на Київ
Попливли човни.

***

Наш Київ розіслався
На горах над Дніпром,
Садами заквітчався,
Мов дівчина вінком.
Його побудували
Брати, батьки, діди.
І славно захищали
Від лютої біди…
М. Рильський

***

Зацвіли каштани у моєму місті, 
Золотистим цвітом зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший, аж вбирає очі, 
Зацвіли каштани вчора опівночі.
А під ними ходять вулицею люди. 
Зацвіли каштани тут і там, усюди.
Холодку багато, пахощів багато. 
У моєму місті гарно, як на свято.
Марія Познанська

 

Поздравления с Днем Киева в стихах
Город Киев. Фото: www.shutterstock.com

День Киева — яркие открытки с поздравлениями

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