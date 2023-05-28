С Днем Киева 2023 — оригинальные поздравления в честь Дня рождения столицы

Празднование ко Дню Киева. Фото: Апостроф

Несокрушимый, непобедимый, непокоренный, как и украинцы. Сегодня, 28 мая, День рождения отмечает Киев. Этот праздник имеет большое значение для всей Украины, ведь он чествует день основания столицы, которой в 2023 году исполнился 1541 год.

Специально к этой важной дате мы собрали яркие открытки и поздравления в СМС, прозе и стихах.

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День Киева: краткая и интересная история

Киев "родился" на свет в 482 году. По крайней мере, именно эту дату историки считают официальной. Выбрали эту дату, учитывая первое письменное упоминание о Киеве. Она появилась в летописи 882 года.

По легенде, величественный город был основан полянским князем Кием, его братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Свое название город получил в честь Кия — старейшего из братьев.

Интересно, что впервые День Киева был организован в 1982 году, когда городу исполнялось 1500 лет.

Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь. Архитектурный памятник в городе Киеве. Фото: google.com

Какие существуют традиции в День Киева

По традиции в День Киева проводят множество культурных, патриотических мероприятий, концертов, выставок и т.д. Однако из-за полномасштабной войны 2023 года, как и 2022, массовых гуляний не будет.

Однако жители и гости столицы могут посетить памятники культуры и насладиться прогулкой по городу. И, конечно, поздравить с этой замечательной датой.

Празднование в Киеве. Фото: google.com

День Киева 2023 — поздравление в прозе

В этот город невозможно не влюбиться! Оно восхищает, вдохновляет, удивляет... Конечно, это все о Киеве! Поздравляю с Днем рождения столицы!

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Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю жить счастливо и красиво, сохранять в сердце любовь к своему городу и верить только в лучшее. Пусть это место на Земле всегда будет уютным уголком радости души и отрада сердца.

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Поздравляю с Днем Киева! В этот теплый майский день хочу пожелать любимой столице самого хорошего, светлого, лучшего. Пусть Киев всегда радует своих жителей и гостей по чистым улицам, чистым помыслам и чистым делам. Пусть этот красивый город дарит много положительных эмоций, хороших новостей, приятных моментов и постоянного круговорота ярких событий.

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Это настоящий праздник для всех, кто любит столицу нашей страны. Не гордиться по Киеву просто невозможно, ведь он — это гордость Украины, ее сердце! Киев — богатая история, величественная и древняя архитектура, современное мегаполисное развитие. Но главная гордость нашего прекрасного города — это его жители. С Днем Киева!

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Поздравляю с Днем города и от души хочу пожелать всем сердцем любить свой уголок на Земле, каждый раз наслаждаться зимними пейзажами, весенними садами, летними рассветами и закатами, осенними красками этого замечательного города. Пусть жизнь здесь бурлит, пусть каждый из жителей будет непременно счастлив и доволен своей судьбой. С Днем Киева!

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Поздравляю с Днем Киева. От души желаю чувствовать себя счастливым человеком в этом месте, наслаждаться волшебными зимами, ловить дыхание вдохновения каждую весну, без устали листать страницы книги лета и радовать себя прекрасными красками природы осенью. Пусть твой город всегда остается самым прекрасным и любимым уголком Земли для твоего сердца и души.

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Поздравляю с днем рождения самого лучшего города в мире — Киева! Пусть оно будет красивым, цветущим, светлым. Пусть весной в нем распускаются прекрасные сады, пусть радуются люди, звучат песни и создаются семьи. Победим!

День Киева. Фото: google.com

С Днем Киева 28 мая поздравления в коротких, оригинальных и теплых СМС

Вас я с Днем Киева поздравляю! Счастья, мира и согласия желаю!

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Поздравляю с днем нашего города — Киева. Пусть его мощь и несокрушимость передастся и вам! Мирное небо и победы!

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Белыми каштанами издавна он славится! Киевляне, вам желаю доброты и света. Пусть любовью и теплом будет жизнь согрета! С Днем Киева!

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Поздравляю с днем нашего любимого города. Пусть жизнь будет прекрасной и радостной. Пусть город наш процветает и дарит уют в наших сердцах. С Днем Киева!

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Поздравляю с Днем Киева. Желаю огромных перспектив для деятельности и больших возможностей счастливой жизни в любимом уголке планеты.

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Поздравляю с Днем Киева и искренне желаю, чтобы здесь всегда был мир и праздник, чтобы этот уголок планеты был местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всегда процветал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение заветной мечты.

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Поздравляю с Днем Киева. Желаю, чтобы наша столица развивалась, процветала, росла и молодела! Чтобы у каждого в этом городе были счастливые улыбающиеся лица.

Столица Украины. Фото: www.shutterstock.com

Поздравления с Днем Киева в стихах

Я виросла у Київській Венеції.

Цвіли у нас під вікнами акації.

А повінь прибувала по інерції

і заливала всі комунікації.

Гойдалися причали і привози.

Світилися кіоски, мов кіотики.

А повінь заливала верболози

по саме небо і по самі котики.

О, як було нам весело, як весело!

Жили ми на горищах і терасах.

Усе махало крилами і веслами,

і кози скубли сіно на баркасах.

І на човнах, залитими кварталами,

коли ми поверталися зі школи,

дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами

балкончиків причалені гондоли.

І слухав місяць золотистим вухом

страшні легенди про князів і ханів.

І пропливав старий рибалка Трухан.

Труханів острів… острів Тугорханів…

А потім бомби влучили у спокій.

Чорніли крокв обвуглені трапеції.

А потім повінь позмивала попіл

моєї дерев’яної Венеції.

Ліна Костенко

***

Київ-місто історичне,

Йому вже багато літ.

А воно красиве, вічне,

Навесні каштанів цвіт.

З нього почалась держава

У прадавні ще часи...

В ньому наша міць і слава,

В ньому предків голоси.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Київ — серце України

І найстарше місто в світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь — в зимі і в літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***



Чарівне місто моє Київ

Яке прекрасне ти в цвіту!

Напевно, кожен в світі мріє

Твою побачити весну.

Твої Хрещатиком каштани,

Твої затоки на Дніпрі,

І на печерських схилах храми,

Чарівні, наче уві сні.

***

Біла хмарка тане,

Сонячна пора,

Зацвіли каштани

Біля круч Дніпра.

Теплий вітер віє,

Пахощі весни,

По Дніпру на Київ

Попливли човни.

***

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди…

М. Рильський

***

Зацвіли каштани у моєму місті,

Золотистим цвітом зарясніли в листі.

Цвіт такий хороший, аж вбирає очі,

Зацвіли каштани вчора опівночі.

А під ними ходять вулицею люди.

Зацвіли каштани тут і там, усюди.

Холодку багато, пахощів багато.

У моєму місті гарно, як на свято.

Марія Познанська

Город Киев. Фото: www.shutterstock.com

День Киева — яркие открытки с поздравлениями

Поздравления в День Киева. Фото: Новости.

Поздравления в День Киева. Фото: Новости.

Поздравления в День Киева. Фото: Новости.

Поздравления в День Киева. Фото: Новости.

Поздравления в День Киева. Фото: Новости.

Поздравления в День Киева. Фото: ТСН.ua

Поздравления в День Киева. Фото: ТСН.ua

Поздравления в День Киева. Фото: ТСН.ua

Поздравления в День Киева. Фото: ТСН.ua

Поздравления в День Киева. Фото: ТСН.ua