Кільцеподібне сонячне затемнення 2023 — де дивитися 14 жовтня в Україні

Люди спостерігають за кільцеподібним сонячним затемненням. Фото: earthsky.org

Вже цієї суботи, 14 жовтня, відбудеться унікальне космічне явище, яке захоплює своєю видовищністю, — кільцеподібне сонячне затемнення, відоме як "вогняне кільце".

Новини.LIVE детально розповідає про цю небесну подію, коли та де її зможуть спостерігати українці.

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Що таке кільцеподібне вогняне сонячне затемнення та як відбувається

Важливо підкреслити, що це не звичайне затемнення, яке ми спостерігаємо щороку. Це має особливості! В науковому світі воно має назву анулярне сонячне затемнення.

Проте, нехай цей термін залишається вченим, адже набагато красномовніше й величніше звучить "вогняне кільце". А можливим його робить еліптична форма орбіти Місяця. У певні періоди, коли наш супутник перебуває ближче до апогею (найвіддаленішої точки своєї орбіти), він здається меншим на тлі Сонця.

Тіні від Місяця під час кільцеподібного сонячного затемнення. Зображення: студія наукової візуалізації NASA

Так, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але не закриває його повністю, відбувається часткове сонячне затемнення, в результаті навколо супутника нашої планети утворюється надяскраве кільце. Візуально здається, ніби сонячне полум'я поглинає Місяць або супутник міститься у великому вогняному обручі.

Вогняне сонячне кільце. Фото:stockgiu/freepik

Сонячне затемнення 14 жовтня — хто зможе спостерігати наживо за подією

За інформацією Space та NASA, кільцеподібне сонячне затемнення перетне Північну, Центральну та Південну Америку. Відповідно за подією зможуть спостерігати у 48 штатах США, у Мексиці, Нікарагуа, Коста-Ріці тощо.

На жаль, в Україні неможливо буде помилуватися цим явищем наживо. Проте, українці зможуть зробити це онлайн.

Кільцеподібне сонячне затемнення.

Фото: Unsplash

Де спостерігати українцям за кільцеподібним сонячним затемненням

Транслювати цю подію онлайн буде NASA. Трансляція розпочнеться 14 жовтня о 18:30.

Це сонячне затемнення надзвичайно видовищне, тож його варто подивитися:

Коли наступне сонячне затемнення — прогноз на 2024 рік

Друге Велике затемнення відбудеться на початку наступного року. Це буде повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Коли Місяць перебуватиме в перигеї — найближчій точці до Землі — й опиниться точно на одній лінії із Сонцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за якими унікальними космічними явищами українці зможуть спостерігати у жовтні 2023 року.

Також ми публікували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до дня "Х".