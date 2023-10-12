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Кільцеподібне жовтневе сонячне затемнення: де і коли дивитися українцям

12 жовтня 2023 11:56
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Кільцеподібне сонячне затемнення 2023 — де дивитися 14 жовтня в Україні
Люди спостерігають за кільцеподібним сонячним затемненням. Фото: earthsky.org
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Вже цієї суботи, 14 жовтня, відбудеться унікальне космічне явище, яке захоплює своєю видовищністю, — кільцеподібне сонячне затемнення, відоме як "вогняне кільце".

Новини.LIVE детально розповідає про цю небесну подію, коли та де її зможуть спостерігати українці. 

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Що таке кільцеподібне вогняне сонячне затемнення та як відбувається 

Важливо підкреслити, що це не звичайне затемнення, яке ми спостерігаємо щороку. Це має особливості! В науковому світі воно має назву анулярне сонячне затемнення

Проте, нехай цей термін залишається вченим, адже набагато красномовніше й величніше звучить "вогняне кільце". А можливим його робить еліптична форма орбіти Місяця. У певні періоди, коли наш супутник перебуває ближче до апогею (найвіддаленішої точки своєї орбіти), він здається меншим на тлі Сонця.

 

Що таке кільцеподібне вогняне сонячне затемнення та як відбувається
Тіні від Місяця під час кільцеподібного сонячного затемнення. Зображення: студія наукової візуалізації NASA

Так, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але не закриває його повністю, відбувається часткове сонячне затемнення, в результаті навколо супутника нашої планети утворюється надяскраве кільце. Візуально здається, ніби сонячне полум'я поглинає Місяць або супутник міститься у великому вогняному обручі. 

 

Як відбувається кільцеподібне сонячне затемнення
Вогняне сонячне кільце. Фото:stockgiu/freepik

Сонячне затемнення 14 жовтня — хто зможе спостерігати наживо за подією  

За інформацією Space та NASA, кільцеподібне сонячне затемнення перетне Північну, Центральну та Південну Америку. Відповідно за подією зможуть спостерігати у 48 штатах США, у Мексиці, Нікарагуа, Коста-Ріці тощо.

На жаль, в Україні неможливо буде помилуватися цим явищем наживо. Проте, українці зможуть зробити це онлайн. 

 

Сонячне затемнення 14 жовтня — хто зможе спостерігати наживо за подією
Кільцеподібне сонячне затемнення.
Фото: Unsplash

Де спостерігати українцям за кільцеподібним сонячним затемненням 

Транслювати цю подію онлайн буде NASA. Трансляція розпочнеться 14 жовтня о 18:30.

Це сонячне затемнення надзвичайно видовищне, тож його варто подивитися:

 

Коли наступне сонячне затемнення — прогноз на 2024 рік

Друге Велике затемнення відбудеться на початку наступного року. Це буде повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Коли Місяць перебуватиме в перигеї — найближчій точці до Землі — й опиниться точно на одній лінії із Сонцем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за якими унікальними космічними явищами українці зможуть спостерігати у жовтні 2023 року. 

Також ми публікували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до дня "Х". 

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