Кільцеподібне сонячне затемнення 2023 — де дивитися 14 жовтня в Україні

Кільцеподібне жовтневе сонячне затемнення: де і коли дивитися українцям
Вже цієї суботи, 14 жовтня, відбудеться унікальне космічне явище, яке захоплює своєю видовищністю, — кільцеподібне сонячне затемнення, відоме як "вогняне кільце".
Новини.LIVE детально розповідає про цю небесну подію, коли та де її зможуть спостерігати українці.
Що таке кільцеподібне вогняне сонячне затемнення та як відбувається
Важливо підкреслити, що це не звичайне затемнення, яке ми спостерігаємо щороку. Це має особливості! В науковому світі воно має назву анулярне сонячне затемнення.
Проте, нехай цей термін залишається вченим, адже набагато красномовніше й величніше звучить "вогняне кільце". А можливим його робить еліптична форма орбіти Місяця. У певні періоди, коли наш супутник перебуває ближче до апогею (найвіддаленішої точки своєї орбіти), він здається меншим на тлі Сонця.
Так, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, але не закриває його повністю, відбувається часткове сонячне затемнення, в результаті навколо супутника нашої планети утворюється надяскраве кільце. Візуально здається, ніби сонячне полум'я поглинає Місяць або супутник міститься у великому вогняному обручі.
Сонячне затемнення 14 жовтня — хто зможе спостерігати наживо за подією
За інформацією Space та NASA, кільцеподібне сонячне затемнення перетне Північну, Центральну та Південну Америку. Відповідно за подією зможуть спостерігати у 48 штатах США, у Мексиці, Нікарагуа, Коста-Ріці тощо.
На жаль, в Україні неможливо буде помилуватися цим явищем наживо. Проте, українці зможуть зробити це онлайн.
Де спостерігати українцям за кільцеподібним сонячним затемненням
Транслювати цю подію онлайн буде NASA. Трансляція розпочнеться 14 жовтня о 18:30.
Це сонячне затемнення надзвичайно видовищне, тож його варто подивитися:
Коли наступне сонячне затемнення — прогноз на 2024 рік
Друге Велике затемнення відбудеться на початку наступного року. Це буде повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Коли Місяць перебуватиме в перигеї — найближчій точці до Землі — й опиниться точно на одній лінії із Сонцем.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, за якими унікальними космічними явищами українці зможуть спостерігати у жовтні 2023 року.
Також ми публікували детальний розклад магнітних бур на жовтень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до дня "Х".