Кольцеобразное солнечное затмение 2023 — где смотреть 14 октября в Украине

Люди наблюдают за кольцевидным солнечным затмением. Фото: earthsky.org

Уже в эту субботу, 14 октября, состоится уникальное космическое явление, захватывающее своей зрелищностью, — кольцеобразное солнечное затмение, известное как "огненное кольцо".

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом небесном событии, когда и где его смогут наблюдать украинцы.

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Что такое кольцевидное огненное солнечное затмение и как происходит

Важно подчеркнуть, что это не обычное затмение, которое мы наблюдаем ежегодно. Это имеет особенности! В научном мире оно называется аннулярным солнечным затмением.

Однако пусть этот термин остается ученым, ведь гораздо красноречивее и величественнее звучит "огненное кольцо". А возможным его делает эллиптическая форма орбиты Луны. В определенные периоды, когда наш спутник находится ближе к апогею (самой отдаленной точке своей орбиты), он кажется меньшим на фоне Солнца.

Тени от Луны во время кольцеобразного солнечного затмения. Изображение: студия научной визуализации NASA

Так, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает его полностью, происходит частичное солнечное затмение, в результате вокруг спутника нашей планеты образуется сверхъяркое кольцо. Зрительно кажется, будто солнечное пламя поглощает Луну или спутник находится в большом огненном обруче.

Огненное солнечное кольцо. Фото:stockgiu/freepik

Солнечное затмение 14 октября — кто сможет наблюдать вживую за событием

По информации Space и NASA, кольцеобразное солнечное затмение пересечет Северную, Центральную и Южную Америку. Соответственно событие смогут наблюдать в 48 штатах США, в Мексике, Никарагуа, Коста-Рике и т.д.

К сожалению, в Украине невозможно будет полюбоваться этим явлением вживую. Однако украинцы смогут сделать это онлайн.

Кольцеобразное солнечное затмение.

Фото: Unsplash

Где наблюдать украинцам за кольцеобразным солнечным затмением

Транслировать это событие онлайн будет NASA. Трансляция начнется 14 октября в 18.30.

Это солнечное затмение чрезвычайно зрелищно, поэтому его стоит посмотреть:

Когда следующее солнечное затмение — прогноз на 2024 год

Второе Великое затмение произойдет в начале следующего года. Это будет полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года. Когда Луна будет находиться в перигее — ближайшей точке к Земле — и окажется точно на одной линии с Солнцем.

Напомним, ранее мы сообщали, за какими уникальными космическими явлениями украинцы смогут наблюдать в октябре 2023 года.

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