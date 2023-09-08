Китайська співачка виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі
У п'ятницю, 8 вересня, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Радянська "Катюша" на руїнах маріупольського Драмтеатру
Як відомо, до тимчасово окупованого Маріуполя незаконно прибула група китайських блогерів, зокрема "оперна співачка" Ван-Фан. Вона безцеремонно заспівала радянську "Катюшу" на руїнах маріупольського драмтеатру, де від рук росіян загинули сотні людей, та зняла все на відео.
"Драматичний театр – це символ трагедії, символ воєнних злочинів Росії. Там загинули люди, серед них — діти. Перетворювати театр на туристичне місце та співати на кістках загиблих — це неймовірний цинізм та не повага до пам'яті загиблих мирних людей", — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
Реакція МЗС
Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації.
"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", — додав речник МЗС.
Він рішуче наголосив, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів".
Нагадаємо, у червні стало відомо, що в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.