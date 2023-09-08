Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Китайська співачка виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі arrow

Китайська співачка виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі

8 вересня 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Китайська співачка виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі
Китайська співачка на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 8 вересня, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко

Читайте також:

Радянська "Катюша" на руїнах маріупольського Драмтеатру

Як відомо, до тимчасово окупованого Маріуполя незаконно прибула група китайських блогерів, зокрема "оперна співачка" Ван-Фан. Вона безцеремонно заспівала радянську "Катюшу" на руїнах маріупольського драмтеатру, де від рук росіян загинули сотні людей, та зняла все на відео.

"Драматичний театр – це символ трагедії, символ воєнних злочинів Росії. Там загинули люди, серед них — діти. Перетворювати театр на туристичне місце та співати на кістках загиблих — це неймовірний цинізм та не повага до пам'яті загиблих мирних людей", — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Реакція МЗС

Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації. 

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", — додав речник МЗС.  

Він рішуче наголосив, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів".

скріншот

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз