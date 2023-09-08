Китайська співачка виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі

Китайська співачка на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Фото: скриншот з відео

У п'ятницю, 8 вересня, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Як відомо, до тимчасово окупованого Маріуполя незаконно прибула група китайських блогерів, зокрема "оперна співачка" Ван-Фан. Вона безцеремонно заспівала радянську "Катюшу" на руїнах маріупольського драмтеатру, де від рук росіян загинули сотні людей, та зняла все на відео.

"Драматичний театр – це символ трагедії, символ воєнних злочинів Росії. Там загинули люди, серед них — діти. Перетворювати театр на туристичне місце та співати на кістках загиблих — це неймовірний цинізм та не повага до пам'яті загиблих мирних людей", — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Реакція МЗС

Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації.

"Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста", — додав речник МЗС.

Він рішуче наголосив, що МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх цих китайських "гастролерів".

Нагадаємо, у червні стало відомо, що в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе.