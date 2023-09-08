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Китайская певица исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе

8 сентября 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Китайская певица исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе
Китайская певица на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 8 сентября, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Украинский МИД требует пояснений у Пекина за пение советской песни.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Как известно, во временно оккупированный Мариуполь незаконно прибыла группа китайских блогеров, в частности "оперная певица" Ван-Фан. Она бесцеремонно спела советскую "Катюшу" на развалинах мариупольского драмтеатра, где от рук россиян погибли сотни людей, и сняла все на видео.

"Драматический театр — это символ трагедии, символ военных преступлений России. Там погибли люди, среди них — дети. Превращать театр в туристическое место и петь на костях погибших — это невероятный цинизм и не уважение памяти погибших мирных людей", — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Реакция МИД

В свою очередь спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей — пример полной моральной деградации.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — добавил спикер МИД.

Он решительно подчеркнул, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров".

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Напомним, в июне стало известно, что в оккупированном Мариуполе у разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе.

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