Китайская певица исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе

Китайская певица на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 8 сентября, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Украинский МИД требует пояснений у Пекина за пение советской песни.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте также:

Советская "Катюша" на руинах мариупольского Драмтеатра

Как известно, во временно оккупированный Мариуполь незаконно прибыла группа китайских блогеров, в частности "оперная певица" Ван-Фан. Она бесцеремонно спела советскую "Катюшу" на развалинах мариупольского драмтеатра, где от рук россиян погибли сотни людей, и сняла все на видео.

"Драматический театр — это символ трагедии, символ военных преступлений России. Там погибли люди, среди них — дети. Превращать театр в туристическое место и петь на костях погибших — это невероятный цинизм и не уважение памяти погибших мирных людей", — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Реакция МИД

В свою очередь спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей — пример полной моральной деградации.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", — добавил спикер МИД.

Он решительно подчеркнул, что МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров".

Напомним, в июне стало известно, что в оккупированном Мариуполе у разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе.