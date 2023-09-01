Київщина готова на 75% до нового опалювального сезону, — КОВА

Жінка гріє руки біля батареї. Ілюстративне зображення: google.com

Київська область активно готується до нового опалювального сезону, який може бути ще більш складним, ніж минулого року. Відтак, наразі триває підготовка об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду.

Про це йдеться на сайті КОВА.

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Як Київщина готується до зими

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, Київська область готова до опалювального сезону на 75%.

Зазначається, що до зими вже готові:

4911 житлових будинків;

422 дошкільні заклади;

398 закладів освіти;

406 закладів охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, ФАПи).

Також наразі вже підготовлено 979 котелень, капітально відремонтовано 53 котельні, замінено 69 котлів, перевірено та, де необхідно, відремонтовано 563 км теплових мереж та заготовлено 763 тонни вугілля.

"Одним з актуальних питань на сьогодні залишається забезпечення об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення джерелами альтернативного живлення. Загалом в області вже налічується 6094 одиниці генераторів для використання взимку на об’єктах критичної інфраструктури. Маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв під час проходження опалювального сезону 2023-2024", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

додамо, українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.