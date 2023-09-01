Киевщина готова на 75% к новому отопительному сезону, — КОВА

Женщина греет руки возле батареи. Иллюстративное изображение: google.com

Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее, чем в прошлом году. Следовательно, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Об этом говорится на сайте КОВА.

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Как сообщает Киевская областная военная администрация, Киевская область готова к отопительному сезону на 75%.

Отмечается, что к зиме уже готовы:

4911 жилых домов;

422 дошкольных учреждения;

398 учебных заведений;

406 заведений здравоохранения (больницы, поликлиники, ФАПы).

Также уже подготовлено 979 котельных, капитально отремонтировано 53 котельные, заменено 69 котлов, проверено и, где необходимо, отремонтировано 563 км тепловых сетей и заготовлено 763 тонны угля.

"Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день остается обеспечение объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения источниками альтернативного питания. Всего в области уже насчитывается 6094 единицы генераторов для использования зимой на объектах критической инфраструктуры. Должны быть готовы к любым сценариям во время прохождения отопительного сезона 2023-2024", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

Добавим, украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

Также мы писали, что в Украине в прошлом месяце существенно подорожала электрическая энергия для бизнеса. Средневзвешенная стоимость купли-продажи на "рынке в сутки вперед" (РДН) подскочила на 23,5%.