Київські квартири пропагандиста РФ Лєбєдєва перейшли у володіння України

Російський пропагандист Артемій Лєбєдєв. Фото: росЗМІ

Майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва відтепер повністю перейшли в управління Фонду державного майна України. Серед них — дві квартири в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

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Відомо, що дві квартири в столиці України, площею 138,5 метрів квадратних та 193,2 метрів квадратних, раніше були у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнєва.

Зазначається, що у липні цього року ВАКС вилучив активи росіянина.

Окрім цього, Уряд передав Фонду активи колаборантки Катерини Мартьянової. Вона займає посаду заступника голови громадської палати так званої "ДНР".

"Фонд державного майна України здійснить всі необхідні процедури для державної реєстрації прав власності на зазначені активи. Після завершення цього етапу буде розглянуто питання щодо приватизації або передачі в оренду зазначеного майна", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кошти від продажу чи оренди вилученого майна передадуть на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ.

Нагадаємо, конфісковані активи російський олігархів, які потрапили під санкції США, передадуть Україні. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це.

Додамо, Зеленський обговорив з Майклом Макфолом посилення санкцій проти РФ.