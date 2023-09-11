Киевские квартиры пропагандиста РФ Лебедева перешли во владение Украины

Российский пропагандист Артемий Лебедев. Фото: росСМИ

Имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева теперь полностью перешли в управление Фонда государственного имущества Украины. Среди них две квартиры в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

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Известно, что две квартиры в столице Украины, площадью 138,5 квадратных метров и 193,2 квадратных метров, ранее были в прямом владении Лебедева, а также косвенно, через бизнес-партнера Константина Моршнева.

Отмечается, что в июле ВАКС изъял активы россиянина.

Кроме этого, правительство передало Фонду активы коллаборантки Екатерины Мартьяновой. Она занимает должность заместителя главы общественной палаты так называемой "ДНР".

"Фонд государственного имущества Украины осуществит все необходимые процедуры для государственной регистрации прав собственности на указанные активы. После завершения этого этапа будет рассмотрен вопрос приватизации или передачи в аренду указанного имущества", — говорится в сообщении.

Сообщается, что денежные средства от продажи или аренды изъятого имущества передадут на ликвидацию последствий вооруженной агрессии РФ.

Напомним, конфискованные активы российских олигархов, попавших под санкции США, передадут Украине. По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это.

Добавим, Зеленский обсудил с Майклом Макфолом усиление санкций против РФ.