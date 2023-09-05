Київські патрульні спіймали чоловіка, який перебував у розшуку: як усе відбулось
У Києві патрульні спіймали чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння тяжких тілесних ушкоджень. Його вже доставили до відділку поліції.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Деталі справи
У ніч проти 5 вересня на "гарачу" лінію 112 надійшло повідомлення про сильну бійку на одній із київських вулиць.
По прибуттю на місце події поліцейські нікого не виявили. Охоронці порядку почали ретельно обстежувати територію і неподалік помітили чоловіка, який порушував дотримання тиші.
Після ретельної перевірки інспектори зʼясували, що затриманий перебуває в розшуку за скоєння кримінального правопорушення.
"Патрульні повідомили ініціатора розшуку та доставили особу до управління поліції", — сказали в поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру та обікрав її квартиру. Йому грозить довічне увʼязнення.
Додамо, що у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.