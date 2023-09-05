Київські патрульні спіймали чоловіка, який перебував у розшуку: як усе відбулось

Затриманий фігурант справи. Фото: патрульна поліція Києва

У Києві патрульні спіймали чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння тяжких тілесних ушкоджень. Його вже доставили до відділку поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Деталі справи

У ніч проти 5 вересня на "гарачу" лінію 112 надійшло повідомлення про сильну бійку на одній із київських вулиць.

По прибуттю на місце події поліцейські нікого не виявили. Охоронці порядку почали ретельно обстежувати територію і неподалік помітили чоловіка, який порушував дотримання тиші.

Після ретельної перевірки інспектори зʼясували, що затриманий перебуває в розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

"Патрульні повідомили ініціатора розшуку та доставили особу до управління поліції", — сказали в поліції.

Затриманий фігурант справи. Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві 58-річний чоловік жорстоко вбив рідну сестру та обікрав її квартиру. Йому грозить довічне увʼязнення.

Додамо, що у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.