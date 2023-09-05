Киевские патрульные поймали находившегося в розыске мужчину: как все произошло
В Киеве патрульные поймали мужчину, который находился в розыске за совершение тяжких телесных повреждений. Его уже доставили в отделение полиции.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Детали дела
В ночь на 5 сентября на "горячую" линию 112 поступило сообщение о сильной драке на одной из киевских улиц.
По прибытию на место происшествия полицейские никого не обнаружили. Блюстители порядка начали тщательно обследовать территорию и неподалеку заметили мужчину, который нарушал соблюдение тишины.
После тщательной проверки инспекторы выяснили, что задержанный находится в розыске за совершение уголовного преступления.
"Патрульные сообщили инициатору розыска и доставили лицо в управление полиции", — сказали в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру и обворовал ее квартиру. Ему грозит пожизненное заключение.
Добавим, что в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, застрелившему мужчину . Его отправили под круглосуточный домашний арест.