Киевские патрульные поймали находившегося в розыске мужчину: как все произошло

Задержанный фигурант дела. Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные поймали мужчину, который находился в розыске за совершение тяжких телесных повреждений. Его уже доставили в отделение полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Детали дела

В ночь на 5 сентября на "горячую" линию 112 поступило сообщение о сильной драке на одной из киевских улиц.

По прибытию на место происшествия полицейские никого не обнаружили. Блюстители порядка начали тщательно обследовать территорию и неподалеку заметили мужчину, который нарушал соблюдение тишины.

После тщательной проверки инспекторы выяснили, что задержанный находится в розыске за совершение уголовного преступления.

"Патрульные сообщили инициатору розыска и доставили лицо в управление полиции", — сказали в полиции.

Задержанный фигурант дела. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 58-летний мужчина жестоко убил родную сестру и обворовал ее квартиру. Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, что в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, застрелившему мужчину . Его отправили под круглосуточный домашний арест.