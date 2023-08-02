Київській дитячій залізниці виповнилось 70 років: як пройшло святкування
Сьогодні, 2 серпня, Київська дитяча залізниця святкує своє 70-річчя з дня запуску потягів. Зранку на пасажирів чекало насичене свято.
Журналіст Новини.LIVE побував на місці подій.
Деталі свята
На честь свята та круглої дати залізничники запросили жителів Києва у подорож. Відстань невелика — всього 5,6 кілометри.
"Цього дня, як і 70 років тому, пілотований юними залізничниками паровоз ГР-336 курсував Сирецьким парком", — кажуть в Укрзалізниці.
Також, окрім святкового заходу, на гостей чекали:
- святкове шикування юних залізничників;
- екскурсія до Музею історії Південно-Західної залізниці;
- виставка залізничної спецтехніки та обладнання;
- тематичні фотозони;
- майданчики з інтерактивними розвагами та квестами;
- розіграш призів;
- подарунки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд на популярному закарпатському напрямку. Так, призначено додатковий потяг №223/224 Київ — Ужгород.
Додамо, що Укрзалізниця планує відправити додаткові регіональні поїзди зі Львова та Києва до Закарпаття. Потяги планують курсувати із серпня.