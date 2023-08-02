Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет: как прошло празднование
Сегодня, 2 августа, Киевская детская железная дорога отмечает свое 70-летие со дня запуска поездов. Утром пассажиров ждал насыщенный праздник.
Журналист Новини.LIVE побывал на месте событий.
Детали праздника
В честь праздника и круглой даты железнодорожники пригласили жителей Киева в поездку. Расстояние небольшое – всего 5,6 километра.
"В этот день, как и 70 лет назад, пилотируемый юными железнодорожниками паровоз ГР-336 курсировал Сырецким парком", — говорят в Укрзализныце.
Также, кроме праздничного мероприятия, гостей ждали:
- праздничное построение юных железнодорожников;
- экскурсия в Музей истории Юго-Западной железной дороги;
- выставка железнодорожной спецтехники и оборудования;
- тематические фотозоны;
- площадки с интерактивными развлечениями и квестами;
- розыгрыш призов;
- подарки.
Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.
Добавим, что Укрзализныця планирует отправить дополнительные региональные поезда из Львова и Киева в Закарпатье. Поезда планируют курсировать с августа.