Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет: как прошло празднование

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 августа, Киевская детская железная дорога отмечает свое 70-летие со дня запуска поездов. Утром пассажиров ждал насыщенный праздник.

Журналист Новини.LIVE побывал на месте событий.

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Детали праздника

В честь праздника и круглой даты железнодорожники пригласили жителей Киева в поездку. Расстояние небольшое – всего 5,6 километра.

"В этот день, как и 70 лет назад, пилотируемый юными железнодорожниками паровоз ГР-336 курсировал Сырецким парком", — говорят в Укрзализныце.

Также, кроме праздничного мероприятия, гостей ждали:

праздничное построение юных железнодорожников;

экскурсия в Музей истории Юго-Западной железной дороги;

выставка железнодорожной спецтехники и оборудования;

тематические фотозоны;

площадки с интерактивными развлечениями и квестами;

розыгрыш призов;

подарки.

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.

Добавим, что Укрзализныця планирует отправить дополнительные региональные поезда из Львова и Киева в Закарпатье. Поезда планируют курсировать с августа.