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Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет: как прошло празднование

2 августа 2023 16:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет: как прошло празднование
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 2 августа, Киевская детская железная дорога отмечает свое 70-летие со дня запуска поездов. Утром пассажиров ждал насыщенный праздник.

Журналист Новини.LIVE побывал на месте событий.

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Детали праздника

В честь праздника и круглой даты железнодорожники пригласили жителей Киева в поездку. Расстояние небольшое – всего 5,6 километра.

"В этот день, как и 70 лет назад, пилотируемый юными железнодорожниками паровоз ГР-336 курсировал Сырецким парком", — говорят в Укрзализныце.

Также, кроме праздничного мероприятия, гостей ждали:

  • праздничное построение юных железнодорожников;
  • экскурсия в Музей истории Юго-Западной железной дороги;
  • выставка железнодорожной спецтехники и оборудования;
  • тематические фотозоны;
  • площадки с интерактивными развлечениями и квестами;
  • розыгрыш призов;
  • подарки.
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE
Киевской детской железной дороге исполнилось 70 лет. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця запускает дополнительный поезд на популярном закарпатском направлении. Так, назначен дополнительный поезд №223/224 Киев — Ужгород.

Добавим, что Укрзализныця планирует отправить дополнительные региональные поезда из Львова и Киева в Закарпатье. Поезда планируют курсировать с августа.

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