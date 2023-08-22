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Кличко погодив тендери на суму майже 300 млн гривень, щоб відремонтувати парки під час війни

22 серпня 2023 15:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Кличко погодив тендери на суму майже 300 млн гривень, щоб відремонтувати парки під час війни
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: соцмережі Віталія Кличка
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Під час повномасштабної війни київський міський голова Віталій Кличко дозволив провести численні тендери на ремонт парків. Йдеться про суму в розмірі 298 мільйонів гривень.

Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на систему державних закупівель Prozzoro.

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Київ виділив на ремонт парків майже 300 млн грн

Киїзеленбуд після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уклав угод про ремонт парків і скверів на 298 млн грн. 

Зазначається, що минулого року було законтрактовано 111 млн грн. Потім деяку частину договорів на 47 млн грн розірвали з нульовою оплатою через різні причини.

Наприклад, від відсутності фінансувався до "несприятливих погодних умов". Отже, сума минулого року зменшилась до 64 млн грн.

Цього року договори підписали на суму 186 мільйонів гривен. Усі вони були укладені за результатами відкритих торгів, і жодного з договорів ще не розірвали.

Куди найбільше пішло коштів під час ремонту парків

За даними ЗМІ, 70% цьогорічної суми пішло (130 млн грн) пішло на поліпшення пʼяти парків:

  • 29 млн грн — парк між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл на Дарниці. У підсумкових відомостях ресурсів найбільше коштів іде на бетон В15;
  • 29 млн грн — парк "Прибережний" на Дніпровській набережній біля затоки Берковщина на Дарниці. Найбільші суми йдуть на малі архітектурні форми на замовлення;
  • 28 млн грн — парк навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі. Найбільша сума йде на нестійке до ультрафіолету в’яжуче покриття Elastopave;
  • 25 млн грн — зелена зона по вулиці Героїв Дніпра біля будинків №35-37 в Оболонському районі. Найбільше грошей піде на плитку Золотий мандарин Плац сірий колор-мікс товщиною 60 мм;
  • 19 млн грн – парк "Орлятко" у Солом’янському районі столиці.
На які парки і скреви Київзеленбуд розписав 186 млн грн у 2023 році. Інфографіка: "Наші гроші"

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві великі проблеми із мостами. Відтак, міст Метро та міст Патона обидва перебувають в 5 стані працездатності — тобто офіційно визнані непрацездатними. Через недбалий догляд за переправами в них розвилась корозія та з'явились вагомі тріщини. 

Додамо, що в столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

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