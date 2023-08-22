Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Кличко согласовал тендеры на сумму почти 300 млн гривен, чтобы отремонтировать парки во время войны arrow

Кличко согласовал тендеры на сумму почти 300 млн гривен, чтобы отремонтировать парки во время войны

22 августа 2023 15:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко согласовал тендеры на сумму почти 300 млн гривен, чтобы отремонтировать парки во время войны
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: соцсети Виталия Кличко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во время полномасштабной войны киевский мэр Виталий Кличко разрешил провести многочисленные тендеры на ремонт парков. Речь идет о сумме в размере 298 миллионов гривен.

Об этом пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на систему государственных закупок Prozzoro.

Читайте также:

Киев выделил на ремонт парков около 300 млн грн

Киевзеленстрой после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заключил соглашений о ремонте парков и скверов на 298 млн грн.

Отмечается, что в прошлом году было законтрактовано 111 млн. грн. Затем некоторую часть договоров на 47 млн грн разорвали с нулевой оплатой по разным причинам.

К примеру, от отсутствия финансировался до "неблагоприятных погодных условий". Следовательно, сумма в прошлом году уменьшилась до 64 млн грн.

В текущем году договоры подписали на сумму 186 миллионов гривен. Все они были заключены по результатам открытых торгов и ни одного из договоров еще не разорвали.

Куда больше всего пошло средств при ремонте парков

По данным СМИ, 70% нынешней суммы ушло (130 млн грн) пошло на улучшение пяти парков:

  • 29 млн грн — парк между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Серебряный кругов на Дарнице. В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на бетон В15;
  • 29 млн грн — парк "Прибрежный" на Днепровской набережной у залива Берковщина на Дарнице. Самые большие суммы уходят на малые архитектурные формы по заказу;
  • 28 млн грн — парк вокруг озер Иорданское и Кирилловское в Оболонском районе. Самая большая сумма идет на неустойчивое к ультрафиолету вяжущее покрытие Elastopave;
  • 25 млн грн — зеленая зона по улице Героев Днепра возле домов №35-37 в Оболонском районе. Больше денег уйдет на плитку Золотой мандарин Плац серый колор-микс толщиной 60 мм;
  • 19 млн грн — парк "Орленок" в Соломенском районе столицы.
На какие парки и скревы Киевзеленстрой расписал 186 млн. грн. в 2023 году. Инфографика: "Наши деньги"

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве большие проблемы с мостами. Таким образом, мост Метро и Патона оба находятся в 5 состоянии трудоспособности — то есть официально признаны нетрудоспособными. Из-за небрежного ухода за переправами у них развилась коррозия и появились весомые трещины.

Добавим, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз