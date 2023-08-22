Кличко согласовал тендеры на сумму почти 300 млн гривен, чтобы отремонтировать парки во время войны
Во время полномасштабной войны киевский мэр Виталий Кличко разрешил провести многочисленные тендеры на ремонт парков. Речь идет о сумме в размере 298 миллионов гривен.
Об этом пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на систему государственных закупок Prozzoro.
Киев выделил на ремонт парков около 300 млн грн
Киевзеленстрой после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заключил соглашений о ремонте парков и скверов на 298 млн грн.
Отмечается, что в прошлом году было законтрактовано 111 млн. грн. Затем некоторую часть договоров на 47 млн грн разорвали с нулевой оплатой по разным причинам.
К примеру, от отсутствия финансировался до "неблагоприятных погодных условий". Следовательно, сумма в прошлом году уменьшилась до 64 млн грн.
В текущем году договоры подписали на сумму 186 миллионов гривен. Все они были заключены по результатам открытых торгов и ни одного из договоров еще не разорвали.
Куда больше всего пошло средств при ремонте парков
По данным СМИ, 70% нынешней суммы ушло (130 млн грн) пошло на улучшение пяти парков:
- 29 млн грн — парк между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Серебряный кругов на Дарнице. В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на бетон В15;
- 29 млн грн — парк "Прибрежный" на Днепровской набережной у залива Берковщина на Дарнице. Самые большие суммы уходят на малые архитектурные формы по заказу;
- 28 млн грн — парк вокруг озер Иорданское и Кирилловское в Оболонском районе. Самая большая сумма идет на неустойчивое к ультрафиолету вяжущее покрытие Elastopave;
- 25 млн грн — зеленая зона по улице Героев Днепра возле домов №35-37 в Оболонском районе. Больше денег уйдет на плитку Золотой мандарин Плац серый колор-микс толщиной 60 мм;
- 19 млн грн — парк "Орленок" в Соломенском районе столицы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве большие проблемы с мостами. Таким образом, мост Метро и Патона оба находятся в 5 состоянии трудоспособности — то есть официально признаны нетрудоспособными. Из-за небрежного ухода за переправами у них развилась коррозия и появились весомые трещины.
Добавим, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".