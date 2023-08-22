Кличко согласовал тендеры на сумму почти 300 млн гривен, чтобы отремонтировать парки во время войны

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: соцсети Виталия Кличко

Во время полномасштабной войны киевский мэр Виталий Кличко разрешил провести многочисленные тендеры на ремонт парков. Речь идет о сумме в размере 298 миллионов гривен.

Об этом пишет издание "Наши деньги" со ссылкой на систему государственных закупок Prozzoro.

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Киев выделил на ремонт парков около 300 млн грн

Киевзеленстрой после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заключил соглашений о ремонте парков и скверов на 298 млн грн.

Отмечается, что в прошлом году было законтрактовано 111 млн. грн. Затем некоторую часть договоров на 47 млн грн разорвали с нулевой оплатой по разным причинам.

К примеру, от отсутствия финансировался до "неблагоприятных погодных условий". Следовательно, сумма в прошлом году уменьшилась до 64 млн грн.

В текущем году договоры подписали на сумму 186 миллионов гривен. Все они были заключены по результатам открытых торгов и ни одного из договоров еще не разорвали.

Куда больше всего пошло средств при ремонте парков

По данным СМИ, 70% нынешней суммы ушло (130 млн грн) пошло на улучшение пяти парков:

29 млн грн — парк между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Серебряный кругов на Дарнице. В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на бетон В15;

— парк между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской вокруг озера Серебряный кругов на Дарнице. В итоговых ведомостях ресурсов больше всего средств уходит на бетон В15; 29 млн грн — парк "Прибрежный" на Днепровской набережной у залива Берковщина на Дарнице. Самые большие суммы уходят на малые архитектурные формы по заказу;

— парк "Прибрежный" на Днепровской набережной у залива Берковщина на Дарнице. Самые большие суммы уходят на малые архитектурные формы по заказу; 28 млн грн — парк вокруг озер Иорданское и Кирилловское в Оболонском районе. Самая большая сумма идет на неустойчивое к ультрафиолету вяжущее покрытие Elastopave;

— парк вокруг озер Иорданское и Кирилловское в Оболонском районе. Самая большая сумма идет на неустойчивое к ультрафиолету вяжущее покрытие Elastopave; 25 млн грн — зеленая зона по улице Героев Днепра возле домов №35-37 в Оболонском районе. Больше денег уйдет на плитку Золотой мандарин Плац серый колор-микс толщиной 60 мм;

— зеленая зона по улице Героев Днепра возле домов №35-37 в Оболонском районе. Больше денег уйдет на плитку Золотой мандарин Плац серый колор-микс толщиной 60 мм; 19 млн грн — парк "Орленок" в Соломенском районе столицы.

На какие парки и скревы Киевзеленстрой расписал 186 млн. грн. в 2023 году. Инфографика: "Наши деньги"

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве большие проблемы с мостами. Таким образом, мост Метро и Патона оба находятся в 5 состоянии трудоспособности — то есть официально признаны нетрудоспособными. Из-за небрежного ухода за переправами у них развилась коррозия и появились весомые трещины.

Добавим, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".