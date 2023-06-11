Кличко продав свій велосипед на благодійному аукціоні: шалена сума
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що продав свій велосипед, на якому "колись впав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ". Таким чином Кличко долучився до благодійного аукціону, де збирали кошти на дрони для ЗСУ.
Про це мер Києва написав у Telegram.
Кличко продав свій велосипед
"На аукціон IT-спільноти EVO, де збирали кошти на дрони для наших захисників, виставив свій знаковий велосипед. Той самий, на якому я колись впав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ:)))
Продали його сьогодні за 350 тисяч гривень. Бажаю новому власнику не падати. А, якщо таке і трапиться, швидко і гідно підійматися:)" — зазначив Кличко.
Мер Києва додав, що на аукціоні вдалося зібрати понад 1,7 млн грн. Організатори заходу на зібрані кошти куплять дрони для українських захисників.
Нагадаємо, що ділянку землі площею 7,7 гектара для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна 56 мільйонів 250 тисяч гривень.
Також ми повідомляли, що у Міжнародний день захисту дітей, голова Служби безпеки України Василь Малюк підписав український прапор, тим самим долучившись до благодійного аукціону United24. Усі кошти підуть на допомогу українським захисникам.