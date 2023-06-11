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Кличко продав свій велосипед на благодійному аукціоні: шалена сума

11 червня 2023 02:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кличко продав свій велосипед на благодійному аукціоні: шалена сума
Мер Києва Віталій Кличко приїхав у ВР на велосипеді. Фото: Главком
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що продав свій велосипед, на якому "колись впав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ". Таким чином Кличко долучився до благодійного аукціону, де збирали кошти на дрони для ЗСУ.

Про це мер Києва написав у Telegram.

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Кличко продав свій велосипед

"На аукціон IT-спільноти EVO, де збирали кошти на дрони для наших захисників, виставив свій знаковий велосипед. Той самий, на якому я колись впав у центрі міста і про це багато писали ЗМІ:)))
Продали його сьогодні за 350 тисяч гривень. Бажаю новому власнику не падати. А, якщо таке і трапиться, швидко і гідно підійматися:)" — зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що на аукціоні вдалося зібрати понад 1,7 млн грн. Організатори заходу на зібрані кошти куплять дрони для українських захисників.

Віталій Кличко продає свій велосипед. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Віталій Кличко на благодійному аукціоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Нагадаємо, що ділянку землі площею 7,7 гектара для розміщення яхтово-туристичного комплексу у плавнях Сичавського ставка Одеської області виставили на аукціон. Стартова ціна  56 мільйонів 250 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що у Міжнародний день захисту дітей, голова Служби безпеки України Василь Малюк підписав український прапор, тим самим долучившись до благодійного аукціону United24. Усі кошти підуть на допомогу українським захисникам.

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