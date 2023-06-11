Кличко продал свой велосипед на благотворительном аукционе: сумасшедшая сумма

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в ВР на велосипеде. Фото: Главком

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продал свой велосипед, на котором "когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ". Таким образом, Кличко приобщился к благотворительному аукциону, где собирали средства на дроны для ВСУ.

Об этом мэр Киева написал в Telegram.

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Кличко продал свой велосипед

"На аукцион IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ:))) Продали его сегодня за 350 тысяч гривен. Желаю новому владельцу не падать. А если такое и случится, быстро и достойно подниматься:)" — отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что на аукционе удалось собрать более 1,7 млн. грн. Организаторы мероприятия на собранные средства купят дроны для украинских защитников.

Виталий Кличко продает свой велосипед. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко на благотворительном аукционе. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, что участок земли площадью 7,7 гектара для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена 56 миллионов 250 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Международный день защиты детей председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подписал украинский флаг, тем самым присоединившись к благотворительному аукциону United24. Все средства пойдут в помощь украинским защитникам.