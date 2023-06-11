Кличко продал свой велосипед на благотворительном аукционе: сумасшедшая сумма
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продал свой велосипед, на котором "когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ". Таким образом, Кличко приобщился к благотворительному аукциону, где собирали средства на дроны для ВСУ.
Об этом мэр Киева написал в Telegram.
Кличко продал свой велосипед
"На аукцион IT-сообщества EVO, где собирали средства на дроны для наших защитников, выставил свой знаковый велосипед. Тот самый, на котором я когда-то упал в центре города и об этом много писали СМИ:))) Продали его сегодня за 350 тысяч гривен. Желаю новому владельцу не падать. А если такое и случится, быстро и достойно подниматься:)" — отметил Кличко.
Мэр Киева добавил, что на аукционе удалось собрать более 1,7 млн. грн. Организаторы мероприятия на собранные средства купят дроны для украинских защитников.
Напомним, что участок земли площадью 7,7 гектара для размещения яхтенно-туристического комплекса в плавнях Сычавского пруда Одесской области выставили на аукцион. Стартовая цена 56 миллионов 250 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в Международный день защиты детей председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подписал украинский флаг, тем самым присоединившись к благотворительному аукциону United24. Все средства пойдут в помощь украинским защитникам.