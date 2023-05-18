Кліп "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів

Зі зйомок кліпу. Фото: пресслужба гурту "Антитіла"

Український рок-гурт "Антитіла" випустив "вірусне" відео: їх офіційний кліп на пісню "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів на YouTube. Відео групи, зняте на передовій, захопило глядачів з усього світу.

Про це розповіли на сайті гурту "Антитіла".

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"Фортеця Бахмут" вирізняється потужною концепцією: у ролику снаряди, прикрашені цитатами з пісні, запускаються у бік ворога, символічно знищуючи його словами. Відео також дивовижно автентичне, адже "Антитіла" зняли свій кліп на передовій. Герої відео не є акторами — це воїни 45-ї окремої артилерійської бригади, яка виконує своє бойове завдання.

Лідер гурту Тарас Тополя висловив захоплення бійцями, задіяними у постановці: "Спеціального кастингу не було. Поки знімальна група не приїхала на місце, ніхто точно не знав, хто зніметься в кліпі. Наші герої — це справжні воїни, які виконують бойове завдання під час чергування. З хлопцями познайомились і відразу почали знімати. Ні прикрас, ні гриму — все як є — мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя, лють".

На відео можна побачити роботу артилерії по ворожих цілях. Зйомки були скоординовані й узгоджені з командуванням сухопутних військ ЗСУ.

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