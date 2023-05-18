Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Кліп "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів на YouTube arrow

Кліп "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів на YouTube

18 травня 2023 20:19
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Кліп "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів
Зі зйомок кліпу. Фото: пресслужба гурту "Антитіла"
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Український рок-гурт "Антитіла" випустив "вірусне" відео: їх офіційний кліп на пісню "Фортеця Бахмут" набрав 12 мільйонів переглядів на YouTube. Відео групи, зняте на передовій, захопило глядачів з усього світу.

Про це розповіли на сайті гурту "Антитіла".

Читайте також:

"Фортеця Бахмут" вирізняється потужною концепцією: у ролику снаряди, прикрашені цитатами з пісні, запускаються у бік ворога, символічно знищуючи його словами. Відео також дивовижно автентичне, адже "Антитіла" зняли свій кліп на передовій. Герої відео не є акторами — це воїни 45-ї окремої артилерійської бригади, яка виконує своє бойове завдання.

Лідер гурту Тарас Тополя висловив захоплення бійцями, задіяними у постановці: "Спеціального кастингу не було. Поки знімальна група не приїхала на місце, ніхто точно не знав, хто зніметься в кліпі. Наші герої — це справжні воїни, які виконують бойове завдання під час чергування. З  хлопцями познайомились і відразу почали знімати. Ні прикрас, ні гриму — все як є — мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя, лють".

На відео можна побачити роботу артилерії по ворожих цілях. Зйомки були скоординовані й узгоджені з командуванням сухопутних військ ЗСУ. 

Нагадуємо, Череватий розповів про успіхи на Бахмутському напрямку.

Також вас може зацікавити матеріал про ситуацію на фронті 18 травня.

Нещодавно Ганна Маляр розповіла, що у Бахмуті тривають запеклі бої.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB