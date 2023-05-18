Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Клип "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров на YouTube arrow

Клип "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров на YouTube

18 мая 2023 20:19
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Клип "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров
Со съемок клипа. Фото: пресс-служба группы "Антитела"
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Украинская рок-группа "Антитела" выпустила "вирусное" видео: их официальный клип на песню "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров на YouTube. Видео группы, снятое на передовой посмотрели зрители со всего мира.

Об этом рассказали на сайте группы "Антитела".

Читайте также:

"Фортеця Бахмут" отличается мощной концепцией: в ролике снаряды, подписанные цитатами из песни, запускаются в сторону врага, символически уничтожая его словами. Видео также удивительно аутентично, ведь "Антитела" сняли свой клип на передовой. Герои видео не являются актерами — это воины 45-й отдельной артиллерийской бригады, которые выполняют свое боевое задание.

Лидер группы Тарас Тополя выразил восхищение бойцами, задействованными в постановке.

"Специального кастинга не было. Пока съемочная группа не приехала на место, никто точно не знал, кто снимется в клипе. Наши герои — это настоящие воины, выполняющие боевое задание во время дежурства. С ребятами познакомились и сразу начали снимать. Ни украшений, ни грима — все как есть — мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", — прокомментировал певец.

На видео можно увидеть работу артиллерии по враждебным целям. Съемки были скоординированы и согласованы с командованием сухопутных войск ВСУ.

Напоминаем, Череватый рассказал об успехах на Бахмутском направлении.

Также вас может заинтересовать материал о ситуации на фронте 18 мая.

Недавно Анна Маляр рассказала, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас