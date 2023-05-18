Клип "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров

Со съемок клипа. Фото: пресс-служба группы "Антитела"

Украинская рок-группа "Антитела" выпустила "вирусное" видео: их официальный клип на песню "Фортеця Бахмут" набрал 12 миллионов просмотров на YouTube. Видео группы, снятое на передовой посмотрели зрители со всего мира.

Об этом рассказали на сайте группы "Антитела".

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"Фортеця Бахмут" отличается мощной концепцией: в ролике снаряды, подписанные цитатами из песни, запускаются в сторону врага, символически уничтожая его словами. Видео также удивительно аутентично, ведь "Антитела" сняли свой клип на передовой. Герои видео не являются актерами — это воины 45-й отдельной артиллерийской бригады, которые выполняют свое боевое задание.

Лидер группы Тарас Тополя выразил восхищение бойцами, задействованными в постановке.

"Специального кастинга не было. Пока съемочная группа не приехала на место, никто точно не знал, кто снимется в клипе. Наши герои — это настоящие воины, выполняющие боевое задание во время дежурства. С ребятами познакомились и сразу начали снимать. Ни украшений, ни грима — все как есть — мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", — прокомментировал певец.

На видео можно увидеть работу артиллерии по враждебным целям. Съемки были скоординированы и согласованы с командованием сухопутных войск ВСУ.

Напоминаем, Череватый рассказал об успехах на Бахмутском направлении.

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