Кого дивляться українці: топ найпопулярніших експертів YouTube та телеканалів
За час повномасштабного вторгнення, коли українці почали масово відторгати все російське, український сегмент на платформі YouTube швидко розширився. Особливо попит зріс на експертів, які можуть розтлумачити події війни і все з ними пов'язане.
Про це інформує видання ТЕКСТИ.
Кого з військових експертів українці дивляться найчастіше?
Журналісти видання ТЕКСТИ провели власне дослідження сорока YouTube-каналів, які або належать військовим експертам, або запрошують їх. Рейтинг складений на основі дослідженні охоплює період від 24 лютого 2022-го до 1 червня 2023 року.
Перше місце посів Олег Жданов. Він є найпопулярнішим експертом та гостем усіх ефірів. Кількість відео з блогером сягає понад 4 тисячі. А згідно з їхньою тривалістю —1486 годин, на Олега Жданова можна дивитись 62 доби поспіль. Загалом відео з ним переглянули понад 608 млн разів.
Друге та третє місця за популярністю в українців посіли російські мілблогери Марк Фейгін та Андрій Піонтковський. А четверте місце серед улюбленців зайняв Роман Світан, який має удвічі меншу за Жданова кількість відео — 2218. Для порівняння, відео Світана переглянули 281 млн разів, а росіянина Піонтковського — 297 млн разів.
До речі "хороших росіян", як виявилось, активно тягнуть в етери самі українські медіа.
"Зі 108 фігурантів, які набрали понад 100 згадок за досліджуваний період, 23 — це "хороші росіяни", яких активно запрошують на ефіри українські канали й ведучі. Вони зайняли приблизно пропорційну частку ефіру: близько 3300 год із 12600 год, які припали на нашу вибірку лідерів", — йдеться у матеріалі ЗМІ.
Примітно, що українська аудиторія демонструє чималу зацікавленість саме у таких "експертах". Так, за даними дослідження, відео з росіянами набирали відчутно більше переглядів: майже 1,5 млрд з 4,4 млрд з усього масиву (35%).
"80% трафіку в українському ютуб-ефірі їм забезпечили 5 каналів: канал Гордона, Фабрика новин, Politeka, а також "24 канал" і "Прямий", — пише медіа.
До того ж чимало YouTube-каналів отримують додатковий трафік шляхом перезаливання відео з експертами з інших джерел. Найбільше канали тиражують відео Олега Жданова, ефіри Марка Фейгіна й огляди Майкла Накі.
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