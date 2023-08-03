Кого дивляться українці: топ найпопулярніших експертів YouTube та телеканалів

Український військовий дивиться новини. Фото: Суспільне

За час повномасштабного вторгнення, коли українці почали масово відторгати все російське, український сегмент на платформі YouTube швидко розширився. Особливо попит зріс на експертів, які можуть розтлумачити події війни і все з ними пов'язане.

Про це інформує видання ТЕКСТИ.

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Журналісти видання ТЕКСТИ провели власне дослідження сорока YouTube-каналів, які або належать військовим експертам, або запрошують їх. Рейтинг складений на основі дослідженні охоплює період від 24 лютого 2022-го до 1 червня 2023 року.

Перше місце посів Олег Жданов. Він є найпопулярнішим експертом та гостем усіх ефірів. Кількість відео з блогером сягає понад 4 тисячі. А згідно з їхньою тривалістю —1486 годин, на Олега Жданова можна дивитись 62 доби поспіль. Загалом відео з ним переглянули понад 608 млн разів.

Друге та третє місця за популярністю в українців посіли російські мілблогери Марк Фейгін та Андрій Піонтковський. А четверте місце серед улюбленців зайняв Роман Світан, який має удвічі меншу за Жданова кількість відео — 2218. Для порівняння, відео Світана переглянули 281 млн разів, а росіянина Піонтковського — 297 млн разів.

Рейтинг військових експертів на YouTube. Фото: ТЕКСТИ

До речі "хороших росіян", як виявилось, активно тягнуть в етери самі українські медіа.

"Зі 108 фігурантів, які набрали понад 100 згадок за досліджуваний період, 23 — це "хороші росіяни", яких активно запрошують на ефіри українські канали й ведучі. Вони зайняли приблизно пропорційну частку ефіру: близько 3300 год із 12600 год, які припали на нашу вибірку лідерів", — йдеться у матеріалі ЗМІ.

Примітно, що українська аудиторія демонструє чималу зацікавленість саме у таких "експертах". Так, за даними дослідження, відео з росіянами набирали відчутно більше переглядів: майже 1,5 млрд з 4,4 млрд з усього масиву (35%).

"80% трафіку в українському ютуб-ефірі їм забезпечили 5 каналів: канал Гордона, Фабрика новин, Politeka, а також "24 канал" і "Прямий", — пише медіа.

Яких військових експертів найчастіше ЗМІ кличуть на етери? Фото: ТЕКСТИ

До того ж чимало YouTube-каналів отримують додатковий трафік шляхом перезаливання відео з експертами з інших джерел. Найбільше канали тиражують відео Олега Жданова, ефіри Марка Фейгіна й огляди Майкла Накі.

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