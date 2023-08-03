Кого смотрят украинцы: топ самых популярных экспертов YouTube и телеканалов

Украинский военный смотрит новости. Фото: Суспільне

Во время полномасштабного вторжения, когда украинцы начали массово отторгать все российское, украинский сегмент на платформе YouTube быстро вырос. Особенно спрос возрос на экспертов, которые могут прояснить события войны и все, что с ними связано.

Об этом сообщает издание ТЕКСТЫ.

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Журналисты издания ТЕКСТЫ провели собственное исследование сорока YouTube-каналов, что или принадлежат военным экспертам, или приглашают их. Рейтинг составлен на основе исследования охватывает период с 24 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года.

Первое место занял Олег Жданов. Он самый популярный эксперт и является гостем всех эфиров. Количество видео с блогером составляет более 4 тысяч. А согласно их продолжительности — 1486 часов, на Олега Жданова можно смотреть 62 дня подряд. Всего видео с ним просмотрели более 608 млн раз.

Второе и третье места по популярности у украинцев заняли российские милблогеры Марк Фейгин и Андрей Пионтковский. А четвертое место среди любимцев занял Роман Свитан, у которого вдвое меньше количество видео, чем у Жданова — 2218. Для сравнения, Светана просмотрели 281 млн раз, а россиянина Пионтковского — 297 млн раз.

Рейтинг военных экспертов на YouTube. Фото: ТЕКСТЫ

Кстати "хороших россиян", как оказалось активно тянут в эфиры сами украинские медиа.

"Из 108 фигурантов, набравших более 100 упоминаний за исследуемый период, 23 — это "хорошие россияне", которых активно приглашают на эфиры украинские каналы и ведущие. Они заняли примерно пропорциональную долю эфира: около 3300 ч из нашей 12600 ч выборку лидеров", — говорится в материале СМИ.

Примечательно, что украинская аудитория демонстрирует немалый интерес именно в таких "экспертах". Так, по данным исследования, видео с россиянами набирали ощутимо больше просмотров: почти 1,5 млрд из 4,4 млрд из всего массива (35%).

"80% трафика в украинском ютуб-эфире им обеспечили 5 каналов: канал Гордона, Фабрика новостей, Politeka, а также "24 канал" и "Прямой", — пишет медиа.

Каких военных экспертов чаще всего СМИ зовут на эфиры? Фото: ТЕКСТЫ

К тому же многие YouTube-каналы получают дополнительный трафик путем перезаливки видео с экспертами из других источников. Больше каналы тиражируют видео Олега Жданова, эфиры Марка Фейгина и обзоры Майкла Наки.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты придумали новый способ пропаганды.

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