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Кого смотрят украинцы: топ самых популярных экспертов YouTube и телеканалов

3 августа 2023 08:48
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Кого смотрят украинцы: топ самых популярных экспертов YouTube и телеканалов
Украинский военный смотрит новости. Фото: Суспільне
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Во время полномасштабного вторжения, когда украинцы начали массово отторгать все российское, украинский сегмент на платформе YouTube быстро вырос. Особенно спрос возрос на экспертов, которые могут прояснить события войны и все, что с ними связано.

Об этом сообщает издание ТЕКСТЫ.

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Кого из военных экспертов украинцы смотрят чаще всего?

Журналисты издания ТЕКСТЫ провели собственное исследование сорока YouTube-каналов, что или принадлежат военным экспертам, или приглашают их. Рейтинг составлен на основе исследования охватывает период с 24 февраля 2022-го по 1 июня 2023 года.

Первое место занял Олег Жданов. Он самый популярный эксперт и является гостем всех эфиров. Количество видео с блогером составляет более 4 тысяч. А согласно их продолжительности — 1486 часов, на Олега Жданова можно смотреть 62 дня подряд. Всего видео с ним просмотрели более 608 млн раз.

Второе и третье места по популярности у украинцев заняли российские милблогеры Марк Фейгин и Андрей Пионтковский. А четвертое место среди любимцев занял Роман Свитан, у которого вдвое меньше количество видео, чем у Жданова — 2218. Для сравнения, Светана просмотрели 281 млн раз, а россиянина Пионтковского — 297 млн раз.

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Рейтинг военных экспертов на YouTube. Фото: ТЕКСТЫ

Кстати "хороших россиян", как оказалось активно тянут в эфиры сами украинские медиа.

"Из 108 фигурантов, набравших более 100 упоминаний за исследуемый период, 23 — это "хорошие россияне", которых активно приглашают на эфиры украинские каналы и ведущие. Они заняли примерно пропорциональную долю эфира: около 3300 ч из нашей 12600 ч выборку лидеров", — говорится в материале СМИ.

Примечательно, что украинская аудитория демонстрирует немалый интерес именно в таких "экспертах". Так, по данным исследования, видео с россиянами набирали ощутимо больше просмотров: почти 1,5 млрд из 4,4 млрд из всего массива (35%).

"80% трафика в украинском ютуб-эфире им обеспечили 5 каналов: канал Гордона, Фабрика новостей, Politeka, а также "24 канал" и "Прямой",  пишет медиа.

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Каких военных экспертов чаще всего СМИ зовут на эфиры? Фото: ТЕКСТЫ

К тому же многие YouTube-каналы получают дополнительный трафик путем перезаливки видео с экспертами из других источников. Больше каналы тиражируют видео Олега Жданова, эфиры Марка Фейгина и обзоры Майкла Наки.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты придумали новый способ пропаганды.

Также ГУР обнародовало методички, которые РФ подготовила для нового раунда пропаганды против Украины.

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