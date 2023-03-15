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Кого із медиків, які працюють в окупації, не вважатимуть колаборантами: коментар Ляшка і Федорова

15 березня 2023 10:07
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Медики, які працюють в окупації для порятунку місцевого населення, не є колаборантами, зазначив Ляшко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Не всі працівники медичних закладів на окупованих територіях є колаборантами. Перш за все, за колабораційну діяльність нестимуть відповідальність ті, хто отримав від окупантів керівні посади.

Про це повідомляє видання "Ріа-Мелітополь".

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Позиція МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що не всі працівники медичних закладів на окупованих територіях будуть вважатися колаборантами.

Такі звинувачення не торкнуться тих медиків, які просто працюють у лікарнях, а не отримали керівні посади від окупаційної "влади". 

"Зарплата від російських окупантів не є співпрацею. Це просто виживання доти, доки наші Збройні сили України не прийдуть", — наголосив Ляшко.

Заява мера Мелітополя

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров наголосив, що колаборантами вважатимуться ті працівники медичної сфери, хто отримав керівні посади при окупантах.

Також будуть відповідати згідно із Кримінальним кодексом України ті, хто на момент окупації не працював у медзакладах, але потім пішов на співпрацю із окупантами.

"А ті лікарі, які рятують життя мелітопольцям, не вникають у політику та не підтримують ворога, не беруть гроші в окупантів, не оформлюють російські паспорти — вони не колаборанти", — запевнив Федоров.

Нагадаємо, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, частина колаборантів почала тікати з українських регіонів до росії.

Фото: МОЗ

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