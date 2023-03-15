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Кого из медиков, работающих в оккупации, не сочтут коллаборантами: комментарий Ляшко и Федорова

15 марта 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Медики, работающие в оккупации для спасения местного населения, не являются коллаборантами, отметил Ляшко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Не все работники медицинских учреждений на оккупированных территориях являются коллаборантами. Прежде всего, за коллаборационную деятельность будут нести ответственность те, кто получил от оккупантов руководящие должности.

Об этом сообщает издание "Риа-Мелитополь".

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Позиция Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что не все работники медицинских учреждений на оккупированных территориях будут считаться коллаборантами.

Такие обвинения не коснутся тех медиков, которые просто работают в больницах, а не получили руководящие должности от оккупационных властей.

"Зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством. Это просто выживание, пока наши Вооруженные силы Украины не придут", — подчеркнул Ляшко.

Заявление мэра Мелитополя

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что коллаборантами будут считаться те работники медицинской сферы, которые получили руководящие должности при оккупантах.

Также будут отвечать согласно Уголовному кодексу Украины те, кто на момент оккупации не работал в медучреждениях, но затем пошел на сотрудничество с оккупантами.

"А те врачи, которые спасают жизнь мелитопольцам, не вникают в политику и не поддерживают врага, не берут деньги у оккупантов, не оформляют российские паспорта — они не коллаборанты",  заверил Федоров.

Напомним, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, часть коллаборантов начала бежать из украинских регионов в россию.

Фото: Минздрав

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