Кого з колаборантів готові пробачити українці: результати опитування
Більше половини українців допускають амністію вчителів, соціальних працівників та лікарів, які співпрацювали з окупантами. Також більшість українців виступають за амністію керівників місцевих комунальних установ та підприємств.
Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи Рейтинг.
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Що з'ясували соціологи
У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, стосовно яких було встановлено факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%).
Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають — 57%.
Амністію для членів місцевих політичних партій та учасників незаконних збройних формувань допускають більше 20%, проти цього — більше 70%.
Для чиновників місцевих органів влади та представників силових органів амністію вважають можливою менше 20%, близько 80% — неможливою.
Самосуд у випадку воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку — 55%.
Дослідження було проведене 23-26 грудня 2022 року. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) соціологи опитали 2000 респондентів віком від 18 років і старших, в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я пояснив, що робота медиків у закладах охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях України не вважається зрадою чи колабораціонізмом. Інша справа, якщо людина відкрито підтримує дії ворога і стає на його бік.