Кого из коллаборантов готовы простить украинцы: результаты опроса

Украинцы не против амнистии врачей, работавших в оккупации

Более половины украинцев допускают амнистию учителей, социальных работников и врачей, сотрудничавших с оккупантами. Также большинство украинцев выступают за амнистию руководителей местных коммунальных учреждений и предприятий.

Об этом свидетельствуют данные исследования Социологической группы Рейтинг.

Что выяснили социологи

В вопросе применения амнистии для разных категорий жителей оккупированных территорий, относительно которых были установлены факты коллаборации с врагом, относительное большинство считают возможной амнистию для учителей, врачей, социальных работников (68%), руководителей местных коммунальных учреждений (58%) и руководителей местных предприятий, банков, организаций (51%).

Амнистию для журналистов местных СМИ допускают 38%, не допускают – 57%.

Амнистию для членов местных политических партий и участников незаконных вооруженных формирований допускают более 20%, против этого более 70%.

Для чиновников местных органов власти и представителей силовых органов амнистию считают возможной менее 20%, около 80% невозможной.

Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным почти 40%, противоположное мнение — 55%.

Исследование было проведено 23-26 декабря 2022 года. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, ранее министр здравоохранения пояснил, что работа медиков в учреждениях здравоохранения на временно оккупированных территориях Украины не считается изменой или коллаборационизмом. Другое дело, если человек открыто поддерживает действия врага и становится на его сторону.