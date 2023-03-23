Коли Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 — дата, традиції, заборони

Саме цього дня перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл, щоб сповістити її про скоре народження Ісуса Христа

Вже зовсім скоро віряни будуть відзначати світле свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно належить до 12 головних церковних свят і вважається третім за важливістю після Великодня та Різдва.

Новини.LIVE розповідає, коли святкують Благовіщення, а також які існують традиції та заборони у цей день.

Коли відзначають Благовіщення

Благовіщення не є перехідним святом, а тому щороку припадає на одну й ту саму дату.

Так за юліанським календарем православні християни відзначають Благовіщення 7 квітня. У 2023 році це свято випадає на п'ятницю.

За григоріанським та новоюліанським календарем свято припадає на суботу, 25 березня. За цією датою святкують більшість церков Західного та частина церков Східного обряду.

Благовіщення 2023 — історія свята

Слово "Благовіщення" означає "блага звістка". Назву святу дали у VII столітті, на той час його називали "зачаття Христа", "Благовіщення про Христа", "Сповіщення" тощо.

Повна назва свята в православ'ї звучить так: "Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії".

У цей день віруючі згадують про новину, яку дізналася Діва Марія. Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в містечку Назарет, коли вона набирала воду з джерела. Він повідомив їй, що Марія народить Сина Божого і Спасителя людства.

"Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою! Дух Святий найде на тебе й сила Всевишнього осінить Тебе, тому і народжуване Святе наречеться Сином Божим", — з такими словами звернувся до Марії Архангел возвестивши її про радісну новину.

Марія дуже зніяковіла, адже вона була невинною. Через 9 місяців Ісус з'явився на світ.

Подія, про яку йдеться, згідно із Писанням відбулася через чотири місяці після заручин Діви Марії з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосипом. Марія, як відомо, ще раніше оголосила про своє бажання залишитися Дівою і присвятити себе Богу, тому Йосипу було доручено піклуватися й оберігати її дівоцтво.

Значення свята Благовіщення

Як відомо, майбутню матір Ісуса Христа виховували у храмі Єрусалиму. Вона дала обітницю Богу і вела благочестиве життя, залишаючись незайманою навіть у шлюбі з названим чоловіком Йосипом.

Свято символізує велику подію у житті Діви Марії та всього людства. Адже саме у цей день з'явилася блага звістка про Спасителя всього роду людського.

Церква вважає, що цим днем і починається Євангельська історія: разом із благою звісткою було покладено початок порятунку людей.

Цікаво, що у багатьох країнах відлік Нового року тривалий час розпочинали саме з Благовіщення.

Благовіщення 2023 — які існують традиції

Саме в цей період відбуваються паломництва до святих місць. Традиційно цього дня у храмах проводять урочисті літургії, а священники вдягаються у блакитний святковий одяг.

Віруючі обов'язково відвідують служби, можна помолитися перед іконами за здоров'я. Вважається, що на Благовіщення відкриваються небеса і Господь може почути молитви людей та їхні прохання. Якщо відвідати храм немає можливості, то можна помолитися вдома.

Також можна поставити свічки за здоров'я за себе та близьких. Також у свято освячуюють воду.

Наші предки у цей день після літургії випускали в небо голубів. Вірили, що птахи долетять до неба й розкажуть ангелам-охоронцям про всі події.

За столом цього дня намагаються зібратися усією родиною. І хоча Благовіщення припадає на Великий піст, у свято можна зробити послаблення — у меню дозволено рибу, морепродукти, олію та келих вина.

Більш жорсткі правила доводиться дотримуватись, якщо дата Благовіщення збігається зі Страсним тижнем — доводиться виключати з раціону більшість продуктів.

Свято обов'язково потрібно провести в гарному настрої та в радості, відволікшись від будь-яких мирських турбот. У цей день випікають печива і булки у формі птахів, щоб закликати теплу погоду. Починається збір лікарських трав і березового соку.

Господині заготовляли цього дня "благовіщенську сіль". Кожен член сім'ї кидав до торбинки дрібку солі, потім її прожарювали на вогні та зберігали в будинку, як захист від нечистої сили та хвороб. Якщо за весь рік ця сіль не використовувалася, її спалювали у вогні в наступне Благовіщення.

Цікаво, що до приходу християнства на землі Київської Русі, наші предки цього дня "закликали" весну. Обов'язково розкладали багаття, вважаючи, що вогонь допомагає "спалити" зиму. В полум'я також кидали старі речі, одяг, предмети начиння тощо. Також вірили, що в багатті згорають всі нещастя і хвороби.

Доброю прикметою було запалити вогонь в печі або на свічці, і обкурити будинок димом. Тоді в ньому цілий рік буде щастя.

Що не можна робити на Благовіщення

Свято це націлене на покаяння й утримання від мирського щастя. У Благовіщення існують заборони — як у будь-яке церковне свято. Віряни намагаються їх дотримуватися, щоб не згрішити та не розгнівати Бога.

На Благовіщення не можна:

працювати по дому;

прибирати;

займатися рукоділлям;

підрізати дерева і зрізати квіти. Вважається, що Богородиця благословляє все, що росте;

сваритися;

злословити;

бажати зла людям;

провокувати конфлікти;

обманювати;

надягати новий одяг — поганий знак, він швидко зіпсується;

стригтися, фарбувати волосся. Існує навіть прислів'я: "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає";

будь-що давати в борг, навіть сіль.

Не вчиняються на Благовіщення заупокійні служби, поминки, а також хрестини та вінчання. Також за можливості краще відкласти подорожі та поїздки.

Прикмети на Благовіщення

Як зустрінеш Благовіщення — таким буде квітень.

Яка погода на Благовіщення, така буде погода на Великдень.

Сонячний і безхмарний день обіцяє часті грози влітку.

Сонце зійшло на чистому небі — весна буде ранньою.

Дощовий день — до хорошого врожаю жита.

Ранковий туман обіцяє сильний розлив річок і озер.

Мороз — до хорошого урожаю огірків, а гроза — до теплого літа і великої кількості горіхів.

Вітряний день з ранковим туманом — влітку буде хороший врожай.

Пішов дощ — будуть гриби та врожай хлібних злаків.

Якщо на Благовіщення тепла погода — весь рік буде хороший вилов риби.

Мало зірок на небі — кури будуть погано нестися.

Якщо до 7 квітня ластівки ще не прилетіли — весна прийде пізно і буде холодною.

На даху домівки лежить сніг на Благовіщення — через місяць він ще буде лежати в полі.

Впустити крихти зі столу під час святкової трапези — до великої кількості мух у будинку.

Знайти пролісок у цей день незаміжній дівчині — восени вона вийде заміж.

Молитва на Благовіщення Пресвятої Богородиці

В народі свято Благовіщення завжди вважали жіночим. Цього дня жінки молилися Діві Марії про здоров'я, щасливе заміжжя та добробут в сім'ї.

Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення:

"Прийми, Всемогутня, Пречиста Владичице Богородице, ці честні дари, одній Тобі від нас, недостойних рабів Твоїх, від усіх родів обрана, є вищою над всима створіннями небесними і земними. Бо Тобі, щоб Господь силою своєю був з нами, і Тобою Сина Божого благаємо, і причаститися до Святого Тіла Його і Пречистої Крові Його. Тим же блаженна є ти в родах родів, Богоблаженна, херувимів світло-приносиш і серафимів чесно суща. І нині, Всеоспівана Пресвятая Богородице, не переставай молячись про нас, недостойних Рабів Твоїх, аби позбавитися нам від усякої поради лукавого і від усякої помилки, і зберегтися нам від усякого отруйного підступу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми незасуджених нас збережи, як Твоїм заступництвом і поміччю спасенні, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в Трійці Єдиного Бога і всіх Творцеві возсилаємо, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

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