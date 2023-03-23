Когда Благовещение Пресвятой Богородицы 2023 — дата, традиции, запреты

Именно в этот день перед Девой Марией явился Архангел Гавриил, чтобы известить ее о скором рождении Иисуса Христа

Уже совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно относится к 12 главным церковным праздникам и считается третьим по важности после Пасхи и Рождества.

Новини.LIVE рассказывает, когда празднуют Благовещение, а также какие существуют традиции и запреты в этот день.

Когда отмечают Благовещение

Благовещение не является переходным праздником, а потому каждый год приходится на одну и ту же дату.

Так по юлианскому календарю православные христиане отмечают Благовещение 7 апреля. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу.

По григорианскому и новому юлианскому календарю праздник приходится на субботу, 25 перезня. По этой дате празднуют большинство церквей Западного и часть церквей Восточного обряда.

Благовещение 2023 — история праздника

Слово "Благовещение" означает "благое известие". Название праздника дали в VII веке, в то время его называли "зачатие Христа", "Благовещение о Христе", "Извещение" и т.д.

Полное название праздника в православии звучит так: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".

В этот день верующие вспоминают новость, которую узнала Дева Мария. Архангел Гавриил явился Деве Марии в городке Назарет, когда она набирала воду из источника. Он сообщил ей, что Мария родит Сына Божия и Спасителя человечества.

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Дух Святой изойдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим", — с такими словами обратился к Марии Архангел возвестив ее о радостной новости.

Мария очень смутилась, ведь она была невинна. Через 9 месяцев Иисус явился на свет.

Событие, о котором идет речь, согласно Священному Писанию произошло через четыре месяца после помолвки Девы Марии с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом. Мария, как известно, еще раньше объявила о своем желании остаться Девой и посвятить себя Богу, поэтому Иосифу было поручено заботиться и оберегать ее невинность.

Значение праздника Благовещения

Как известно, будущую мать Иисуса Христа воспитывали в Иерусалимском храме. Она дала обет Богу и вела благочестивую жизнь, оставаясь девственной даже в браке с названным мужем Иосифом.

Праздник символизирует большое событие в жизни Девы Марии и всего человечества. Ведь именно в этот день появилось благое известие о Спасителе всего рода человеческого.

Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения людей.

Интересно, что во многих странах отсчет Нового года долго начинали именно с Благовещения.

Благовещение 2023 — существующие традиции

Именно в этот период совершаются паломничества к святым местам. Традиционно в этот день в храмах совершаются торжественные литургии, а священники одеваются в голубую праздничную одежду.

Верующие обязательно посещают службы, можно помолиться перед иконами о здоровье. Считается, что на Благовещение открываются небеса и Господь может услышать молитвы людей и их просьбы. Если посетить храм нет возможности, можно помолиться дома.

Также можно поставить свечи за здоровье за себя и близких. Также в праздник освящают воду.

Наши предки в этот день после литургии выпускали в небо голубей. Верили, что птицы долетят до неба и расскажут ангелам-хранителям обо всех событиях.

За столом в этот день пытаются собраться всей семьей. И хотя Благовещение приходится на Великий пост, в праздник можно сделать ослабление — в меню разрешены рыба, морепродукты, масло и бокал вина.

Более жесткие правила приходится соблюдать, если дата Благовещения совпадает со Страстной неделей – приходится исключать из рациона большинство продуктов.

Праздник обязательно нужно провести в хорошем настроении и в радости, отвлекшись от любых мирских забот. В этот день выпекают печенье и булки в форме птицы, чтобы призывать теплую погоду. Начинается сбор лекарственных трав и березового сока.

Хозяйки заготавливали в этот день "благовещенскую соль". Каждый член семьи бросал в мешочек щепотку соли, затем ее прокаливали на огне и хранили в доме, как защиту от нечистой силы и болезней. Если за весь год эта соль не использовалась, ее сжигали в огне в следующее Благовещение.

Интересно, что до прихода христианства на земли Киевской Руси наши предки в этот день "призвали" весну. Обязательно разлагали костер, считая, что огонь помогает "сжечь" зиму. В пламя также бросали старые вещи, одежду, предметы утвари и т.д. Также верили, что в костре сгорают все несчастья и болезни.

Доброй приметой было зажечь огонь в печи или на свече, и обкурить дом дымом. Тогда в нем круглогодично будет счастье.

Что нельзя делать на Благовещение

Праздник этот нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья. У Благовещения существуют запреты — как в любой церковный праздник. Верующие стараются их соблюдать, чтобы не согрешить и не разгневать Бога.

На Благовещение нельзя:

работать по дому;

убирать;

заниматься рукоделием;

подрезать деревья и срезать цветы. Считается, что Богородица благословляет все растущее;

ссориться;

злословить;

желать зла людям;

провоцировать конфликты;

обманывать;

надевать новую одежду — плохой знак, она быстро испортится;

стричься, окрашивать волосы. Существует даже пословица: "Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает" ;

во что бы то ни стало давать в долг, даже соль.

Не совершаются Благовещения заупокойные службы, поминки, а также крестины и венчания. Также по возможности лучше отложить поездки и поездки.

Приметы на Благовещение

Как встретишь Благовещение — таким будет апрель.

Какая погода на Благовещение, такова будет погода на Пасху.

Солнечный и безоблачный день сулит частые грозы летом.

Солнце взошло на чистом небе — весна будет ранней.

Дождливый день — к хорошему урожаю ржи.

Утренний туман обещает сильнейший разлив рек и озер.

Мороз — к хорошему урожаю огурцов, а гроза — к теплому лету и большому количеству орехов.

Ветреный день с утренним туманом — летом будет хороший урожай.

Пошел дождь — будут грибы и урожай хлебных злаков.

Если на Благовещение теплая погода — весь год будет хороший лов рыбы.

Мало звезд на небе — куры будут плохо уноситься.

Если до 7 апреля ласточки еще не прилетели, весна придет поздно и будет холодной.

На крыше дома лежит снег на Благовещение — через месяц он еще будет лежать в поле.

Уронить крошки со стола во время праздничной трапезы — в большое количество мух в доме.

Найти подснежник в этот день незамужней девушке — осенью она выйдет замуж.

Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы

В народе праздник Благовещения всегда считали женским. В этот день женщины молились Деве Марии о здоровье, счастливом замужестве и благополучии в семье.

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения:

"Прими, Всемогущая, Пречистая Владычица Богородица, эти честные дары, одной Тебе от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избрана, выше всех творений небесных и земных. Ибо Тебе, чтобы Господь силою своею был с нами, и Тобою Сына Божьего умоляем и причаститься к Святому Телу Его и Пречистой Крови Его. чтобы избавиться нам от всякого совета лукавого и от всякой ошибки, и сохраниться нам от всякого ядовитого подступа дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас сохрани, как Твоим покровительством и помощью спасения, славу, хвалу, благодарение и благодарение. Единого Бога и всех Творцу посылаем, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

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