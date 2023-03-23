Когда Благовещение Пресвятой Богородицы 2023 — дата, традиции, запреты

Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника
Уже совсем скоро верующие будут отмечать светлый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно относится к 12 главным церковным праздникам и считается третьим по важности после Пасхи и Рождества.
Новини.LIVE рассказывает, когда празднуют Благовещение, а также какие существуют традиции и запреты в этот день.
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Когда отмечают Благовещение
Благовещение не является переходным праздником, а потому каждый год приходится на одну и ту же дату.
Так по юлианскому календарю православные христиане отмечают Благовещение 7 апреля. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу.
По григорианскому и новому юлианскому календарю праздник приходится на субботу, 25 перезня. По этой дате празднуют большинство церквей Западного и часть церквей Восточного обряда.
Благовещение 2023 — история праздника
Слово "Благовещение" означает "благое известие". Название праздника дали в VII веке, в то время его называли "зачатие Христа", "Благовещение о Христе", "Извещение" и т.д.
Полное название праздника в православии звучит так: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".
В этот день верующие вспоминают новость, которую узнала Дева Мария. Архангел Гавриил явился Деве Марии в городке Назарет, когда она набирала воду из источника. Он сообщил ей, что Мария родит Сына Божия и Спасителя человечества.
"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Дух Святой изойдет на тебя и сила Всевышнего осенит Тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим", — с такими словами обратился к Марии Архангел возвестив ее о радостной новости.
Мария очень смутилась, ведь она была невинна. Через 9 месяцев Иисус явился на свет.
Событие, о котором идет речь, согласно Священному Писанию произошло через четыре месяца после помолвки Девы Марии с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом. Мария, как известно, еще раньше объявила о своем желании остаться Девой и посвятить себя Богу, поэтому Иосифу было поручено заботиться и оберегать ее невинность.
Значение праздника Благовещения
Как известно, будущую мать Иисуса Христа воспитывали в Иерусалимском храме. Она дала обет Богу и вела благочестивую жизнь, оставаясь девственной даже в браке с названным мужем Иосифом.
Праздник символизирует большое событие в жизни Девы Марии и всего человечества. Ведь именно в этот день появилось благое известие о Спасителе всего рода человеческого.
Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения людей.
Интересно, что во многих странах отсчет Нового года долго начинали именно с Благовещения.
Благовещение 2023 — существующие традиции
Именно в этот период совершаются паломничества к святым местам. Традиционно в этот день в храмах совершаются торжественные литургии, а священники одеваются в голубую праздничную одежду.
Верующие обязательно посещают службы, можно помолиться перед иконами о здоровье. Считается, что на Благовещение открываются небеса и Господь может услышать молитвы людей и их просьбы. Если посетить храм нет возможности, можно помолиться дома.
Также можно поставить свечи за здоровье за себя и близких. Также в праздник освящают воду.
Наши предки в этот день после литургии выпускали в небо голубей. Верили, что птицы долетят до неба и расскажут ангелам-хранителям обо всех событиях.
За столом в этот день пытаются собраться всей семьей. И хотя Благовещение приходится на Великий пост, в праздник можно сделать ослабление — в меню разрешены рыба, морепродукты, масло и бокал вина.
Более жесткие правила приходится соблюдать, если дата Благовещения совпадает со Страстной неделей – приходится исключать из рациона большинство продуктов.
Праздник обязательно нужно провести в хорошем настроении и в радости, отвлекшись от любых мирских забот. В этот день выпекают печенье и булки в форме птицы, чтобы призывать теплую погоду. Начинается сбор лекарственных трав и березового сока.
Хозяйки заготавливали в этот день "благовещенскую соль". Каждый член семьи бросал в мешочек щепотку соли, затем ее прокаливали на огне и хранили в доме, как защиту от нечистой силы и болезней. Если за весь год эта соль не использовалась, ее сжигали в огне в следующее Благовещение.
Интересно, что до прихода христианства на земли Киевской Руси наши предки в этот день "призвали" весну. Обязательно разлагали костер, считая, что огонь помогает "сжечь" зиму. В пламя также бросали старые вещи, одежду, предметы утвари и т.д. Также верили, что в костре сгорают все несчастья и болезни.
Доброй приметой было зажечь огонь в печи или на свече, и обкурить дом дымом. Тогда в нем круглогодично будет счастье.
Что нельзя делать на Благовещение
Праздник этот нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья. У Благовещения существуют запреты — как в любой церковный праздник. Верующие стараются их соблюдать, чтобы не согрешить и не разгневать Бога.
На Благовещение нельзя:
- работать по дому;
- убирать;
- заниматься рукоделием;
- подрезать деревья и срезать цветы. Считается, что Богородица благословляет все растущее;
- ссориться;
- злословить;
- желать зла людям;
- провоцировать конфликты;
- обманывать;
- надевать новую одежду — плохой знак, она быстро испортится;
- стричься, окрашивать волосы. Существует даже пословица: "Птица гнезда не вьет, девушка косы не заплетает" ;
- во что бы то ни стало давать в долг, даже соль.
Не совершаются Благовещения заупокойные службы, поминки, а также крестины и венчания. Также по возможности лучше отложить поездки и поездки.
Приметы на Благовещение
- Как встретишь Благовещение — таким будет апрель.
- Какая погода на Благовещение, такова будет погода на Пасху.
- Солнечный и безоблачный день сулит частые грозы летом.
- Солнце взошло на чистом небе — весна будет ранней.
- Дождливый день — к хорошему урожаю ржи.
- Утренний туман обещает сильнейший разлив рек и озер.
- Мороз — к хорошему урожаю огурцов, а гроза — к теплому лету и большому количеству орехов.
- Ветреный день с утренним туманом — летом будет хороший урожай.
- Пошел дождь — будут грибы и урожай хлебных злаков.
- Если на Благовещение теплая погода — весь год будет хороший лов рыбы.
- Мало звезд на небе — куры будут плохо уноситься.
- Если до 7 апреля ласточки еще не прилетели, весна придет поздно и будет холодной.
- На крыше дома лежит снег на Благовещение — через месяц он еще будет лежать в поле.
- Уронить крошки со стола во время праздничной трапезы — в большое количество мух в доме.
- Найти подснежник в этот день незамужней девушке — осенью она выйдет замуж.
Молитва на Благовещение Пресвятой Богородицы
В народе праздник Благовещения всегда считали женским. В этот день женщины молились Деве Марии о здоровье, счастливом замужестве и благополучии в семье.
Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения:
"Прими, Всемогущая, Пречистая Владычица Богородица, эти честные дары, одной Тебе от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избрана, выше всех творений небесных и земных. Ибо Тебе, чтобы Господь силою своею был с нами, и Тобою Сына Божьего умоляем и причаститься к Святому Телу Его и Пречистой Крови Его. чтобы избавиться нам от всякого совета лукавого и от всякой ошибки, и сохраниться нам от всякого ядовитого подступа дьявольского, но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас сохрани, как Твоим покровительством и помощью спасения, славу, хвалу, благодарение и благодарение. Единого Бога и всех Творцу посылаем, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.
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