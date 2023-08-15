Блакитний супермісяць 2023 — коли українцям спостерігати унікальне явище

Коли спостерігати унікальний блакитний супермісяць? Наступний аж через 9 років
У серпні цього року українці, як і інші жителі планети, зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — блакитний супермісяць. Наступного разу подібне можна буде спостерігати аж через дев'ять років.
Розповідаємо про дату рідкісної події та її особливості.
Коли на небі засяє унікальний блакитний супермісяць
Супермісяць відбудеться 31 серпня о 04:35 за київським часом. До речі, це буде вже другий супермісяць останнього місяця літа.
Спостерігати за Місяцем можна буде також онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).
Як повідомляють фахівці Science Alert, цієї дати Місяць буде на 7, 2% більшим та майже на 15,7% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць.
Саме цей "блакитний Місяць" буде "найближчим, найбільшим і найяскравішим повним супермісяцем 2023 року".
Востаннє "блакитний супермісяць" такого роду прикрашав наше небо п'ять років тому — у 2018 році.
"Насправді цей майбутній блакитний супермісяць настільки рідкісний, що наступний відбудеться лише через дев’ять років, тож це ваш єдиний шанс побачити його в цьому десятилітті", — кажуть у NASA.
Чому цей супермісяць назвали "блакитним"
Спершу зазначимо, що супермісяцем називають явище коли місяць у повні розміщується у найближчій точці своєї орбіти навколо Землі. Через це він виглядає більшим та яскравішим.
А "блакитний супермісяць" — це явище, коли чотири повні Місяці припадають на одну й ту саму пору року, на відміну від звичайних трьох. Тобто за один місяць можна спостерігати два супермісяці.
Це доволі рідкісне явище, воно стається раз на десятки років. Останній блакитний супермісяць був у грудні 2009 року, а наступний відбудеться лише в серпні 2032 року.
На жаль, саме небесне тіло не буде забарвлене у блакитний відтінок. Ця астрономічна подія отримала свою назву не через зміну кольору, а на основі англійської ідіоми "Once in a Blue Moon" — "одного разу під час блакитного місяця"(еквівалентній вислову "після дощечка в четвер"). Вираз по суті означає "те, що трапляється рідко, але повторюється".
Тож супутник Землі матиме свій звичайний колір. Але цікаво, що в 1800-х роках після виверження одного з вулканів небо справді набуло дивного кольору, а Місяць отримав блакитний відтінок.
Блакитний супермісяць з точки зору астрології та езотерики
У день блакитного супермісяця не забудьте загадати бажання. Така повня удвічі потужніша за звичайну. Її енергетика здатна подарувати людині необхідний заряд для дій та руху вперед.
Езотерики підкреслюють, просячи у небес виконання власних мрій у цей період, варто бачити Місяць (або небо, якщо небесне світило сховане за хмарами). Можна одягнутися у блакитне, запалити свічки відповідного кольору, аби підкреслити особливість цього періоду.
Нагадаємо, ми писали про те, що вчені дізналися, скільки років поверхні Місяця.