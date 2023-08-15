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Коли спостерігати унікальний блакитний супермісяць? Наступний аж через 9 років

15 серпня 2023 08:07
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Блакитний супермісяць 2023 — коли українцям спостерігати унікальне явище
Спостереження за блакитним супермісяцем — унікальним явищем. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У серпні цього року українці, як і інші жителі планети, зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — блакитний супермісяць. Наступного разу подібне можна буде спостерігати аж через дев'ять років.

Розповідаємо про дату рідкісної події та її особливості. 

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Коли на небі засяє унікальний блакитний супермісяць 

Супермісяць відбудеться 31 серпня о 04:35 за київським часом. До речі, це буде вже другий супермісяць останнього місяця літа. 

Спостерігати за Місяцем можна буде також онлайн на сайті Spacegid (картинка з телескопа оновлюється кожні 30 секунд).

Як повідомляють фахівці Science Alert, цієї дати Місяць буде на 7, 2% більшим та майже на 15,7% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць.

Саме цей "блакитний Місяць" буде "найближчим, найбільшим і найяскравішим повним супермісяцем 2023 року".

Востаннє "блакитний супермісяць" такого роду прикрашав наше небо п'ять років тому — у 2018 році.

"Насправді цей майбутній блакитний супермісяць настільки рідкісний, що наступний відбудеться лише через дев’ять років, тож це ваш єдиний шанс побачити його в цьому десятилітті", — кажуть у NASA.

 

Коли відбудеться блакитний супермісяць у серпні
Блакитний супермісяць. Фото: google.com

Чому цей супермісяць назвали "блакитним"

Спершу зазначимо, що супермісяцем називають явище коли місяць у повні розміщується у найближчій точці своєї орбіти навколо Землі. Через це він виглядає більшим та яскравішим.  

А "блакитний супермісяць" — це явище, коли чотири повні Місяці припадають на одну й ту саму пору року, на відміну від звичайних трьох. Тобто за один місяць можна спостерігати два супермісяці.

Це доволі рідкісне явище, воно стається раз на десятки років. Останній блакитний супермісяць був у грудні 2009 року, а наступний відбудеться лише в серпні 2032 року.

На жаль, саме небесне тіло не буде забарвлене у блакитний відтінок. Ця астрономічна подія отримала свою назву не через зміну кольору, а на основі англійської ідіоми "Once in a Blue Moon" — "одного разу під час блакитного місяця"(еквівалентній вислову "після дощечка в четвер"). Вираз по суті означає "те, що трапляється рідко, але повторюється".

Тож супутник Землі матиме свій звичайний колір. Але цікаво, що в 1800-х роках після виверження одного з вулканів небо справді набуло дивного кольору, а Місяць отримав блакитний відтінок.

 

Блакитний супермісяць: у чому унікальність та коли чекати
Блакитний супермісяць. Фото: google.com

Блакитний супермісяць з точки зору астрології та езотерики 

У день блакитного супермісяця не забудьте загадати бажання. Така повня удвічі потужніша за звичайну. Її енергетика здатна подарувати людині необхідний заряд для дій та руху вперед. 

Езотерики підкреслюють, просячи у небес виконання власних мрій у цей період, варто бачити Місяць (або небо, якщо небесне світило сховане за хмарами). Можна одягнутися у блакитне, запалити свічки відповідного кольору, аби підкреслити особливість цього періоду.

 

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені дізналися, скільки років поверхні Місяця.

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