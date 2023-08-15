Голубая суперлуна 2023 — когда украинцам наблюдать уникальное явление

Наблюдение за голубой суперлуной — уникальным явлением. Фото: Новини.LIVE

В августе этого года украинцы, как и другие жители планеты, смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — голубую суперлуну. В следующий раз подобное наблюдать можно будет аж через девять лет.

Рассказываем о дате редкого события и его особенностях.

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Суперлуна состоится 31 августа в 04:35 по Киеву. Кстати, это будет уже вторая суперлуна в последний месяц лета.

Наблюдать за Луной можно также онлайн на сайте Spacegid (картинка с телескопа обновляется каждые 30 секунд).

Как сообщают специалисты Science Alert, в эту дату Луна будет на 7,2% больше и почти на 15,7% ярче, чем обычная полная Луна.

Именно эта "голубая Луна" будет самой большой и яркой полной суперлуной 2023 года.

В последний раз "голубая суперлуна" такого рода украшала наше небо пять лет назад — в 2018 году.

"На самом деле этот будущая голубая суперлуна настолько редкая, что следующая состоится только через девять лет, так что это ваш единственный шанс увидеть ее в этом десятилетии", — говорят в NASA.

Голубая суперлуна. Фото: google.com

Почему эту суперлуну назвали "голубой"

Сначала отметим, что суперлуной называют явление, когда Луна в полной мере размещается в ближайшей точке своей орбиты вокруг Земли. Поэтому она выглядит больше и ярче.

А "голубая суперлуна" — это явление, когда четыре полных Луны приходятся на одно и то же время года, в отличие от обычных трех. То есть, за один месяц можно наблюдать две суперлуны.

Это довольно редкое явление, оно происходит раз в десятки лет. Последняя голубая суперлуна была в декабре 2009 года, а следующая состоится только в августе 2032 года.

К сожалению, само небесное тело не будет окрашено в голубой оттенок. Это астрономическое событие получило свое название не из-за изменения цвета, а на основе английской идиомы "Once in a Blue Moon" — "однажды во время голубой Луны" (эквивалентно изречению "после дождичка в четверг"). Выражение по существу означает "явление, случающееся редко, но повторяющееся".

Поэтому у спутника Земли будет свой обычный цвет. Но интересно, что в 1800-х годах после извержения одного из вулканов небо действительно приобрело странный цвет, а Луна получила голубой оттенок.

Голубая суперлуна. Фото: google.com

Голубая суперлуна с точки зрения астрологии и эзотерики

В день голубой суперлуни не забудьте загадать желание. Такое полнолуние вдвое мощнее обычного. Ее энергетика способна подарить человеку необходимый заряд для действий и движения вперед.

Эзотерики подчеркивают, прося у небес исполнения собственных мечт в этот период, стоит видеть Луну (или небо, если небесное светило спрятано за облаками). Можно одеться в голубое, зажечь свечи подходящего цвета, чтобы подчеркнуть особенность этого периода.

Напомним, мы писали, что учёные узнали, сколько лет поверхности Луны.