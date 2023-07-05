Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Коли українцям чекати відключень світла arrow

Коли українцям чекати відключень світла

5 липня 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Коли українцям чекати відключень світла
Електрик ремонтує вишку. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наступна хвиля відключень світла в Україні можлива у літній пік у липні-серпні. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

Чи будуть в Україні знову відключати світло

Харченко розповів, що у нас не вистачає генерації і ми відповідно беремо її з Європи. 

"Якщо взяти дані "Укренерго", то 1600-1700 МВт-г ми зараз беремо стабільно аварійну допомогу з Європи щодня", — сказав він.

Він додав, чим стає спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит.

"Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий", — додав експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії. Причиною є підвищення температури повітря і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів. Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз