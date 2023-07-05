Коли українцям чекати відключень світла
Наступна хвиля відключень світла в Україні можлива у літній пік у липні-серпні. Промисловим підприємствам вже урізали ліміти через малу кількість потужності в енергосистемі.
Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна.
Чи будуть в Україні знову відключати світло
Харченко розповів, що у нас не вистачає генерації і ми відповідно беремо її з Європи.
"Якщо взяти дані "Укренерго", то 1600-1700 МВт-г ми зараз беремо стабільно аварійну допомогу з Європи щодня", — сказав він.
Він додав, чим стає спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит.
"Липень і серпень є піком, кінець липня та перші два тижні серпня є літнім піком споживання. І він в Україні останніми роками був таким самим високим, як зимовий", — додав експерт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Укренерго заявили, що зараз в Україні набирає обертів літній пік споживання електроенергії. Причиною є підвищення температури повітря і, відповідно, початок використання кондиціонерів та інших приладів. Але цього року ситуація в країні є дуже складною, тому в Укренерго попросили "трохи вашого розуміння і допомоги".