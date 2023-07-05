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Когда украинцам ждать отключений света

5 июля 2023 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Когда украинцам ждать отключений света
Электрик ремонтирует вышку. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Следующая волна отключений света в Украине возможна в летний пик в июле-августе. Промышленным предприятиям уже урезали лимиты из-за малого количества мощности в энергосистеме.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина.

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Харченко рассказал, что у нас не хватает генерации, и мы соответственно берем ее из Европы.

"Если взять данные "Укрэнерго", то в 1600-1700 МВт-х мы сейчас берем стабильно аварийную помощь из Европы каждый день", — сказал он.

Он добавил, чем жарче, тем больше растет этот дефицит.

"Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний", — добавил эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что в Укрэнерго заявили, что сейчас в Украине набирает обороты летний пик потребления электроэнергии. Причиной является повышение температуры воздуха и соответственно использование кондиционеров и других приборов. Но в этом году ситуация в стране очень сложная, поэтому в Укрэнерго попросили "немного вашего понимания и помощи".

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