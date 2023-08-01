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Коли зменшаться черги на кордонах: інтервʼю речника Держприкордонслужби

1 серпня 2023 13:08
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Черги на кордонах: у Держприкордонслужбі розповіли деталі
Автомобільна черга на кордоні. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Коли зменшаться черги на кордонах та як буде працювати пілотний проєкт Є-черга для автобусів — в бліц-інтервю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Українці скаржаться на великі черги на кордоні. Кажуть, доводиться чекати і до 20 годин. Чому так?

— Пасажиропотік справді почав зростати під час літнього сезону. Наприклад, у червні в порівнянні з травнем він збільшився приблизно на 400 тисяч осіб як на вʼїзд, так і на виїзд. А в липні зріс ще на 600 тисяч осіб.

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У червні кордон в обох напрямках перетнуло близько 3 млн 800 тисяч осіб. При цьому варто розуміти, що пункти пропуску з початку повномасштабного вторгнення на кордоні з Білоруссю та Росією зачинені. Також не діє повітряне сполучення.

Андрій Демченко
Андрій Демченко. Фото: Facebook/Андрій Демченко

50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Ми неодноразово наголошували громадянам, аби вони цікавилися ситуацією на пунктах пропуску на виїзд на офіційних сторінках Західного управління Держприкордонслужби. Інформація там оновлюється кожних три години.

Очевидно, серпень буде все ще завантаженим?

— Пасажиропотік залишатиметься досить високим до кінця літа. При цьому червень, наприклад, користувався перевагою на виїзд громадян з України. А от з липня кордон перетинають на вʼїзд до України.

Українці кажуть, що затримки на перетин кордону з Польщею, йдуть саме від польської сторони. І не безпідставно. Мовляв, поляки посилили перевірку через намагання українців ввозити на територію Польщі різні заборонені товари.

— Кожна країна має своє законодавство щодо перетину кордону. Звинувачувати сусідні країни — неправильно. Польська сторона й інші країни, з якими межує Україна, максимально спрощують прикордонні процедури. Але є законодавство країн, яке регламентує порядок вʼїзду, відповідно прикордонники тих країн його повністю дотримуються.

З 1 серпня на КПП "Ягодин" для пасажирських автобусів запрацює Є-черга. Як вона допоможе розвантажити роботу на КПП і відповідно зменшити черги?

— На кордонах постійно проводяться експерименти, аби спростити перетин кордону. Є-черга наразі діє відносно вантажного транспорту, уряд наголошував, що такі заходи відбуватимуться відносно інших напрямків, зокрема, автобусів та легкового транспорту.

Черги на КПП "Ягодин"
Черга на КПП "Ягодин". Фото: Новини.LIVE

Питанням Є-черги, розробки та впровадженням опікується Мінінфраструктури, а прикордонники дотримуватимуться черговості пропуску за Є-чергою.

Сподіваюсь, цей експеримент дозволить громадянам менше простоювати в чергах, особливо в пікові сезони, коли пасажиропотік зростає.

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